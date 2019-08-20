|Общество
|20.08.2019
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Для иркутян проведут узбекский Праздник дыни
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Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 августа проведут узбекский праздник «Ковун сайли», или Праздник дыни. Об этом сообщает пресс-служба Центра коренных народов Прибайкалья.
Гости расширят свое представление о богатстве узбекской народной культуры, продегустируют и узнают много нового о различных сортах бахчевых культур – дыне и арбузе, отведают вкуснейший плов разных регионов Узбекистана.
Также для зрителей подготовят концертную программу с национальным колоритом.
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