Для иркутян снова объявляют акцию по сбору пакетов переработку

Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 декабря в седьмой раз пройдёт акция по сбору пакетов на переработку #СдайПакет_Ирк. Также на акции будут работать пункты приёма батареек, пластиковых карт и зубных щёток, сообщают организаторы.

Чтобы сдать пакеты на акции, их нужно рассортировать на тянущиеся цветные и прозрачные фасовочные, пузырьковую, упаковочную или чистую пищевую пленку, пакеты из-под молочных продуктов, цветные пакеты с маркировкой 4 (из-под подгузников, корма и прочего) и пакеты с маркировкой 5 (упаковка от хлеба, макарон, круп). Также на акции будут работать пункты приёма батареек, пластиковых карт и зубных щеток.

– Важно отметить, что главная цель акции #СдайПакет_Ирк – снижение потребления пакетов. Помните, что гораздо экологичнее не использовать пакеты вообще или использовать их много раз, чем просто собирать и перерабатывать. На прошлой акции в августе мы приняли от населения 1,5 тонны пластиковых пакетов – этим количеством можно застелить всю площадь Правобережного округа Иркутска. Надеемся, что количество принимаемых пакетов от акции к акции будет снижаться вместе с их потреблением, – отметил руководитель компании Eco2day и экошопа REUS Алексей Ким.

На акции не будут принимать грязные и мокрые пакеты, пакеты с фольгой (от шоколадок, чипсов), пакеты с пометкой BIO, «биоразлагаемый», «экопакет» и ПВХ пленку для мебели.

КООРДИНАТЫ:

Акция будет проходить с 11.00 до 18.00 во дворце спорта «Труд».

Мероприятие проведут экологическая организация Eco2day, компания REUS и сообщество экожителей Ecoirk при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.