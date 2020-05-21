Для иркутян запустили «Скорую родительскую помощь»

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске запустили онлайн-проект «Скорая родительская помощь», чтобы помочь разрешить сложности в детско-родительских отношениях, возникшие во время режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Об этом Телеинформу рассказали в иркутском региональном общественном учреждении Центр развития семьи «Веста».

Специалист центра помогут найти ответы на множество вопросов. Например, как быть хорошим родителем, как позаботиться о себе и снизить напряжение, как выражать и контролировать свои эмоции и вести себя в конфликтных ситуациях. Также иркутян познакомят с возрастными особенностями детей, подскажут, как сохранить психическое здоровье детей и научить их самостоятельности.

Для этого нужно подписаться на любой из аккаунтов «Весты» в соцсетях, заполнить онлайн-анкету, чтобы подтвердить своё участие, изучить информацию. Также потребуется выполнять небольшие домашние задания. Можно задавать все интересующие вопросы, обсуждать темы с другими участниками.

Аккаунты центра «Веста» в соцсетях: