Для муниципалитетов Иркутской области смоделировали развитие лесных пожаров

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разработали модели прохождения пожароопасного сезона для каждого муниципалитета. Они направлены персонально каждому мэру, сообщил 2 апреля на коллегии ГУ МЧС по Иркутской области заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Виктор Пашков.

Моделирование даёт возможность визуально оценить скорость развития природного пожара, степень угрозы населённым пунктам и позволяется всесторонне оценить ситуацию. Также всем единым дежурным диспетчерским службам предоставлен доступ к данным космического мониторинга МЧС России.

К каждой модели прилагается перечень рекомендаций для снижения вероятности пожаров. Осенью 2018 года с их учётом собственники земель обновили 76% минерализованных полос.

– Все предложения строятся на основании федерального нормирования и включают в себя дополнительные требования, усиливающие противопожарную защищённость территории нашего региона с учётом как собственного печального опыта, так и других регионов. Достаточно вспомнить события с крупными пожарами в республике Хакасия в 2015 году, Забайкальском крае в 2012 году, в Иркутской области в 2014 и 2017 годах, когда беспечность самих граждан и надежда на авось должностных лиц, непосредственно отвечающих за обеспечение безопасности, привели к печальным последствиям и колоссальному ущербу, – сказал Виктор Пашков.

Напомним, весной 2017 года прекратила существование деревня Бубновка Киренского района. Без жилья в тот же год остались несколько десятков человек в Иркутском, Тайшетском, Аларском, Заларинском, Зиминском, Чунском районах и Черемхово.

Тем не менее, на сегодня в Иркутской области 395 населённых пунктов имеют нарушения в сфере пожарной безопасности. Из них 208 поселений подвержены угрозе лесных пожаров. Самые значимые нарушения – недостаточное противопожарное расстояние населённого пункта до леса, неисправность источников противопожарного водоснабжения, отсутствие или неисправность систем звукового оповещения. Больше всего претензий по этому поводу предъявляется территориям в Черемховском, Аларском, Иркутском, Чунском, Шелеховском районах.

Напомним, как ранее сообщил начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов, в регионе самый пиковый период пожаров – апрель-май. Количество возгораний вырастает в этот период втрое, около 50% пожаров за весь год приходится именно на эти месяцы. В связи с этим в Иркутской области ежегодно весной вводят особый противопожарный режим. В 2019 году он начнётся 10 апреля на юге и 1 мая на севере.

В марте в Иркутской области проходили командно-штабные учения для практической отработки действий территориальных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе природного пожара населённым пунктам. В ходе учений проверили взаимодействие всех уровней управления и реагирования, реальность планов действий руководства муниципальных образований и их эффективность. Кроме того, с начала марта в регионе стартовали профилактические отжиги сухой травы. При этом уже зарегистрировано 16 природных пожаров, большая часть из них – в Слюдянском районе. В этом году для снижения числа возгораний, помимо прочего, под контроль возьмут палаточные лагеря.