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Общество
06.05.2020

Для муниципалитетов Приангарья закупят около 4,5 тонны дезинфицирующих средств

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Из резервного фонда Иркутской области выделено 7,6 миллионов рублей на закупку дезинфицирующих средств для муниципальных образований.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. Об этом стало известно 6 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Приангарья, сообщает пресс-служба главы региона.

На сумму 7,6 млн рублей планируется закупить около 4,5 тонн дезинфицирующего средства для дальнейшей передачи муниципальным образованиям области. Таким количеством дезсредства возможно обработать более 500 тысяч квадратных метров различных поверхностей в общественных пространствах, подъездах и так далее.

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