|Общество
|06.02.2020
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Для НКО и ТОСов в Иркутской области запустили обучающие семинары
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Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области во взаимодействии с правительством региона в феврале 2020 года проводит выездные обучающие семинары для НКО и ТОСов.
Проект получил название «Образовательная среда». На семинарах участники получают ответы на актуальные вопросы некоммерческого сектора: как зарегистрировать НКО и ТОС, как вести отчетность, как написать социальный проект и получить государственную поддержку, участие НКО и ТОС в развитии территории, сообщили в ресурсном центре.
Накануне, 5 февраля, в посёлке Бохан прошёл обучающий семинар для специалистов муниципальных образований, НКО, национально-культурных объединений и ТОС Боханского района, Усть-Ордынского округа и села Оса. В образовательном мероприятии приняло участие около 50 человек. Обучающие семинары в рамках проекта «Образовательная среда» уже состоялись в Ангарске и Черемхово.
– Ресурсный центр два раза в месяц проводит семинары «Образовательной среды» в областном центре, в библиотеке Молчанова-Сибирского. В качестве спикеров приглашаем авторитетных специалистов в области социального проектирования, маркетинга, продвижения организаций в сети интернет, взаимодействия со СМИ. Эти семинары можно посмотреть в записи. Поездки в районы мы организовали, чтобы как можно больше представителей некоммерческого сектора и общественного самоуправления смогли получить адресные консультации, с учетом специфики района, – отметил руководитель ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области» Павел Циколин.
Ближайшие семинары «Образовательной среды» состоятся:
В Иркутске ближайший семинар по теме отчетности НКО состоится 12 февраля.
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