Для НКО и ТОСов в Иркутской области запустили обучающие семинары

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области во взаимодействии с правительством региона в феврале 2020 года проводит выездные обучающие семинары для НКО и ТОСов. Проект получил название «Образовательная среда». На семинарах участники получают ответы на актуальные вопросы некоммерческого сектора: как зарегистрировать НКО и ТОС, как вести отчетность, как написать социальный проект и получить государственную поддержку, участие НКО и ТОС в развитии территории, сообщили в ресурсном центре. Накануне, 5 февраля, в посёлке Бохан прошёл обучающий семинар для специалистов муниципальных образований, НКО, национально-культурных объединений и ТОС Боханского района, Усть-Ордынского округа и села Оса. В образовательном мероприятии приняло участие около 50 человек. Обучающие семинары в рамках проекта «Образовательная среда» уже состоялись в Ангарске и Черемхово. – Ресурсный центр два раза в месяц проводит семинары «Образовательной среды» в областном центре, в библиотеке Молчанова-Сибирского. В качестве спикеров приглашаем авторитетных специалистов в области социального проектирования, маркетинга, продвижения организаций в сети интернет, взаимодействия со СМИ. Эти семинары можно посмотреть в записи. Поездки в районы мы организовали, чтобы как можно больше представителей некоммерческого сектора и общественного самоуправления смогли получить адресные консультации, с учетом специфики района, – отметил руководитель ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке НКО Иркутской области» Павел Циколин. Ближайшие семинары «Образовательной среды» состоятся: 7 февраля – в Аларском и Нукутском районе, тема: «Общественные инициативы в развитии территорий»;

11 февраля –в поселке Баяндай, тема: «О возможностях ТОС и НКО»;

17 февраля – в Тулуне и Тулунском районе, тема: «Роль НКО, ТОС и общественных объединений в развитии территории. Ресурсный центр как проводник на рынок социальных услуг»;

27 февраля – Черемховский район, тема: «Роль НКО, ТОС и общественных объединений в развитии территории. Ресурсный центр как проводник на рынок социальных услуг»;

28 февраля – Усолье-Сибирское, тема: «Создание ТОС и их преимущества. Некоммерческие организации: регистрация и основные вопросы деятельности. Фандрайзинг и грантовая поддержка». В Иркутске ближайший семинар по теме отчетности НКО состоится 12 февраля. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: баяндаевский район

боханский район

иркутск

иркутская область

осинский район

тулун

тулунский район

уобо

усолье сибирское

черемховский район Тэги: View the discussion thread.