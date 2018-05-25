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27.05.2018

Для НКО Иркутской области намерены открыть ресурсный центр

Иркутская область, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют открыть ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

 

Ресурсный центр будет обеспечивать взаимодействия власти и НКО, оказывать содействие деятельности НКО, в работе по развитию ТОС в области, проводить региональные мероприятия, мастер-классы. Специалисты ресурсного центра также будут оказывать консультации по участию в электронных аукционах, по написанию грантов и их реализации, что привлечет дополнительное финансирование в Иркутскую область.

Власти Иркутской области отмечают, что сейчас выросло число НКО, которые участвуют в конкурсах всех уровней. В том числе увеличивается количество поданных заявок на получение президентских грантов. В 2015 году от региона было подано 142 заявки (11 проектов стали победителями), в 2017 – 322 заявки (76 проектов получили гранты). В 2018 году по количеству поданных заявок на участие в первом конкурсе Иркутская область занимает перв место в СФО. Победители будут объявлены в июне.

На региональном уровне в 2018 году бюджет конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области» также увеличен с 18 млн рублей до 30 млн рублей, а размер максимальной субсидии – до 800 тысяч рублей. Бюджет конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Иркутской области» не изменен – 2 млн рублей, а максимальный размер денежной премии победителю конкурса 100 тысяч рублей.

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