Для охраны памятников истории и культуры в Иркутской области соберут штат общественных контролёров

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Штат общественных контролёров, задача которых следить за состоянием памятников истории и культуры, формирует служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Андрей Фоменко, сообщает пресс-служба губернатора.

В Иркутской области около 10 тысяч объектов культурного наследия, в том числе археологических. Общественные инспекторы должны будут проводить мониторинг и фотофиксацию их состояния, оперативно информировать службу о проведении работ, ухудшающих состояние памятников истории и культуры, или о проведении незаконных раскопок. Также они получат возможность с помощью фото- и видеосъемки фиксировать правонарушения в области охраны объектов культурного наследия и направлять соответствующие материалы в службу и в правоохранительные органы.

В соответствии с действующим законодательством общественные контролёры будет нести ответственность за достоверность представленных сведений, объективность сделанных выводов.

Набрать специалистов планируют во всех районах Иркутской области. Желающим стать общественным контролёром необходимо подать заявление в службу и пройти собеседование, ответив на вопросы по основам законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Тем, кто аттестован министерством культуры Российской Федерации на проведение государственной историко-культурной экспертизы или имеет право на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, проходить собеседование не нужно. Общественным контролёрам выдадут удостоверения.