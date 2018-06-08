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09.06.2018

Для полицейского из Ангарска собирают деньги на лечение

Ангарск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции Ангарска собирают средства для спасения 45-летнего инспектора ДПС Алексея Косарева. Месяц назад у него врачи диагностировали тяжелое заболевание, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Алексей Косарев несёт службу в отдельной роте дорожно-патрульной службы УМВД России по Ангарскому городскому округу. Ранее служил в пожарной охране. В общей сложности органам внутренних дел он отдал более 20 лет жизни. Алескей Косарев женат, имеет двух несовершеннолетних детей.

Для лечения мужчины требуется крупная сумма денег. Сотрудники полиции просят коллег и неравнодушных жителей региона откликнуться на призыв о помощи и принять участие в сборе средств, необходимых для спасения Алексея Косарева.

КООРДИНАТЫ:

  • Банковские реквизиты: номер карты Сбербанка 2202 2002 3078 5873, привязана к номеру телефона 89086503434, Косарев Алексей Николаевич.

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