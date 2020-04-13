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Общество
13.04.2020

Для родственников осуждённых в ИК-15 Ангарска открыли «горячую линию»

Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ГУФСИН по Иркутской области открыл «горячую линию» для родственников осуждённых, отбывающих наказание в ИК-15 Ангарска, где произошёл бунт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Персонализированная информация об осуждённом будет предоставляться заявителю при наличии согласия осуждённого и предоставлении документов, подтверждающих родственные связи.

Обратиться на «горячую линию» можно по телефону: 8(3952) 28-62-46, электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Звонки принимаются ежедневно по будням с 9:00 до 18:00.

Родственники осуждённых также могут воспользоваться интернет-приёмной ГУФСИН России по Иркутской области по адресу http://38.fsin.su/reception/.

Напомним, в ИК-15 Ангарска, где отбывают наказание осуждённые по тяжким статьям уголовного кодекса в условиях строго режима, в ночь 10 апреля произошёл бунт и пожар. По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осуждённых не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения. При этом 9 апреля усольский правозащитник Павел Глущенко разместил на своей странице в Фейсбуке видео из колонии. В видеоролике один из осуждённых рассказал, что его избил сотрудник ФСИН, после чего мужчина нанес себе телесные повреждения. По словам заключенного, «охрана беспределит уже не в первый раз». Осужденному оказали помощь, а затем, по его словам, избили снова. После этого к протесту присоединились все 17 жильцов барака усиленного режима, которые также порезали себе вены. Через некоторое время о произошедшем узнали и другие осужденные, в колонии начались беспорядки.

От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осуждённых удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства. При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело  погибшего осужденного. По словам омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко, все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией.

Между тем, правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Между тем, не исключено, что беспорядки могли быть организованы «авторитетными» заключёнными для дискредитации администрации колонии.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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