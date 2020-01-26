Для студентов Братска организовали праздник в формате КВН

Братск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Братского городского местного отделения партии «Единая Россия» организовали и провели праздничное мероприятие ко Дню студента в культурно-досуговом центре «Современник». Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

Поздравила учащихся Высших народных школ Братского городского Совета ветеранов исполнительный секретарь Братского городского местного отделения партии Тамара Захарова.

Мероприятие для обучающихся Высших народных школ прошло в формате игры КВН. В ней приняли участие пять команд учащихся. В рамках празднования Дня студента, участники мероприятия подвели итоги обучения в первом полугодии. Завершилось празднество награждением кураторов ВНШ.

– Студенты Высших народных школ Братского городского Совета ветеранов отмечают этот праздник с превеликим удовольствием. И пусть средний возраст учащихся 70 лет, молодого задора и желания узнавать новое им не занимать, – рассказала Тамара Захарова.

Отметим, партия «Единая Россия» сотрудничает с Вышей народной школой Братска более 10 лет. Ежемесячно ВНШ совместно с местным отделением Партии проводят занятия «Братск политический», в которых принимают участие депутаты фракции «Единая Россия» Думы Братска.