Дмитрий Бердников получил международную премию за «Патриотическое воспитание молодого поколения»

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников получил международную премию Императорского православного Палестинского общества имени великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны в номинации «Патриотическое воспитание молодого поколения». Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, эта награда присуждается за заслуги в деле патриотического воспитания, благотворительности, милосердия и гуманитарного образования молодого поколения. Церемония вручения состоялась 11 мая в Москве. Премии вручал известный политический и государственный деятель, председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин. В этом году ее лауреатами стали общественные и политические деятели из разных стран, заслуженные деятели науки, представители различных епархий РПЦ. В том числе награды получили министр иностранных дел республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, космонавт, герой России Валерий Токарев. Дмитрий Бердников поблагодарил организаторов за удостоенную честь: – Убежден, что быть истинным патриотом – значит не только помнить и чтить героическую историю Родины. Это еще и активно действовать, созидать во имя развития и процветания родного города, региона, Отечества. Сердечно благодарю общественность Иркутска за активную поддержку нашей работы! Без участия иркутян была бы невозможна и малая часть того, что сделано. И эта премия – оценка наших общих заслуг. СПРАВКА: Императорское православное Палестинское общество (ИППО) – международная научная и гуманитарная организация, созданная в России в 1882 году. Ее уставными задачами являются гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока, содействие православному паломничеству на Святую землю, научное востоковедение. С 2007 года председателем общества является Сергей Степашин. Международные премии имени великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны учреждены в 2013 году Московским областным региональным отделением Императорского Православного Палестинского Общества. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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