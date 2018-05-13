|Общество
|14.05.2018
|
Дмитрий Бердников получил международную премию за «Патриотическое воспитание молодого поколения»
|
Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников получил международную премию Императорского православного Палестинского общества имени великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны в номинации «Патриотическое воспитание молодого поколения».
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, эта награда присуждается за заслуги в деле патриотического воспитания, благотворительности, милосердия и гуманитарного образования молодого поколения.
Церемония вручения состоялась 11 мая в Москве. Премии вручал известный политический и государственный деятель, председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин. В этом году ее лауреатами стали общественные и политические деятели из разных стран, заслуженные деятели науки, представители различных епархий РПЦ. В том числе награды получили министр иностранных дел республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, космонавт, герой России Валерий Токарев. Дмитрий Бердников поблагодарил организаторов за удостоенную честь:
– Убежден, что быть истинным патриотом – значит не только помнить и чтить героическую историю Родины. Это еще и активно действовать, созидать во имя развития и процветания родного города, региона, Отечества. Сердечно благодарю общественность Иркутска за активную поддержку нашей работы! Без участия иркутян была бы невозможна и малая часть того, что сделано. И эта премия – оценка наших общих заслуг.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram