Дмитрий Бердников поздравил иркутских пограничников со 100-летием со дня образования Погранслужбы России

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил иркутских пограничников со 100-летием со дня образования Пограничной службы России.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, глава областного центра особо подчеркнул роль контрольно-пропускного пункта «Байкал», который почти 70 лет осуществляет свою деятельность на территории города.

– Здесь всегда работали и работают настоящие профессионалы, успешно выполняющие поставленные задачи, обеспечивающие защиту государственных границ, безопасность наших граждан. Примите слова благодарности за доблестную службу! Уверен, вы и впредь будете с честью выполнять свой долг. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия! Мирного неба нам всем над головой!

Завершая свое выступление, Дмитрий Бердников вручил отличившимся сотрудникам контрольно-пропускного пункта «Байкал» благодарственные письма мэра за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм.

Начальник контрольно-пропускного пункта «Байкал», подполковник Дмитрий Лоскутов поблагодарил главу города за поздравления и вручил памятную медаль «100 лет пограничным войскам России».

Также Дмитрий Бердников принял участие в торжественном митинге, посвященном 100-летию пограничной службы у мемориала «Вечный огонь».