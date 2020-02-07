Дмитрий Бердников поздравил преподавателей и студентов иркутского техникума с Днем гражданской авиации

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Во дворце культуры «Орбита» состоялось торжественное собрание Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации.

Мэр города Дмитрий Бердников поздравил преподавателей и студентов учреждения с Днем Гражданской авиации России, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– В наше время многие сферы жизни невозможно представить без авиации. От компетентности инженеров воздушного транспорта напрямую зависит обеспечение безопасности полетов, своевременная доставка пассажиров и грузов, успех спасательных операций. Иркутская авиация имеет давнюю историю и богатые традиции. Многие годы в Иркутске успешно работают авиационные предприятия, принимает воздушные суда Международный аэропорт. В последние годы авиационная отрасль развивается стремительными темпами, и, безусловно, требует подготовки профессиональных кадров. Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации с успехом решает эту непростую задачу, – отметил глава города.

Дмитрий Бердников поощрил благодарственными письмами преподавателей филиала университета гражданской авиации за многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в производственной деятельности, а студентов – за отличную учебу и успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности.