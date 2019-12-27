Дмитрий Бердников поздравил с профессиональным праздником сотрудников МКУ «Безопасный город»

Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил с Днем спасателя Российской Федерации сотрудников МКУ «Безопасный город».

Глава города вручил работникам аварийно-спасательной службы муниципального предприятия благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, достигнутые успехи по защите населения и территории Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщает пресс-служба мэрии.

– Свой профессионализм вы многократно доказывали на протяжении всего уходящего года. Все мы помним, какой сложной была ситуация весь противопожарный сезон. Но ситуация всегда была под полным контролем, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Летом Иркутская область пережила настоящую катастрофу – я говорю о паводке, который затронул несколько муниципальных районов области. Пострадали свыше десяти тысяч домов. В Иркутске мы сработали на опережение: укрепили берега Иркута и Ушаковки, предотвратили подтопление жилых домов, были готовы к немедленной эвакуации жителей. Буквально на днях специалисты всех служб показали пример четкой и слаженной работы при ликвидации аварии на тепловых сетях. Убежден, также будем работать и впредь. Благодарю вас за оперативность и профессионализм!

Также мэр Дмитрий Бердников вручил благодарности за участие в ликвидации аварии на тепловых сетях произошедшей в декабре сотрудникам МУП «ТЭСИ», а также специалистам ООО «ДСК Монолит» и ООО «ИТСК».

Кроме того, дипломом первой степени по итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба среди городских округов в 2019 году» награждена ЕДДС Иркутска.