ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Общество
02.06.2018

Дмитрий Бердников поздравляет иркутян с Днем города

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Дорогие земляки, иркутяне! Сердечно поздравляю вас с Днём города! В этом году родному, любимому Иркутску исполняется 357 лет. И я убеждён: это не только возраст мудрости, накопленного опыта и славных традиций. Это ещё и время расцвета сил, новых открытий и развития! Не случайно мы говорим: Иркутск – город, устремлённый в будущее!

У него уникальная история, богатые духовные и культурные традиции, огромный экономический и научный потенциал. И всё это – заслуга многих поколений иркутян. На протяжении трёх с половиной столетий наши предки строили Иркутск, образно говоря, по кирпичику: прокладывали улицы, возводили дома и школы, музеи и театры, сооружали мосты, разбивали парки и скверы.

Да, мы можем гордиться  нашим городом! Ведь благодаря успехам наших прославленных земляков, среди которых строители и поэты, учёные и драматурги, космонавты и выдающиеся спортсмены, музыканты и врачи – наш Иркутск знают далеко за его пределами. И наша с вами задача – сохранить это наследие и преумножить его!

Да, Иркутск сегодня – современный город. Он становится с каждым годом всё более красивым, комфортным, по-настоящему удобным для жизни. Но самое главное богатство города – это вы, уважаемые иркутяне.

Спасибо вам, мои дорогие земляки, за неустанный труд во имя общих целей, за неизменную поддержку необходимых и важных начинаний, за искреннее участие в жизни Иркутска! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи во всех ваших добрых  делах!


Мэр города Иркутска
Дмитрий Бердников

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске