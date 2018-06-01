|Общество
|02.06.2018
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Дмитрий Бердников поздравляет иркутян с Днем города
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Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Дорогие земляки, иркутяне! Сердечно поздравляю вас с Днём города! В этом году родному, любимому Иркутску исполняется 357 лет. И я убеждён: это не только возраст мудрости, накопленного опыта и славных традиций. Это ещё и время расцвета сил, новых открытий и развития! Не случайно мы говорим: Иркутск – город, устремлённый в будущее!
У него уникальная история, богатые духовные и культурные традиции, огромный экономический и научный потенциал. И всё это – заслуга многих поколений иркутян. На протяжении трёх с половиной столетий наши предки строили Иркутск, образно говоря, по кирпичику: прокладывали улицы, возводили дома и школы, музеи и театры, сооружали мосты, разбивали парки и скверы.
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