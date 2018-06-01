Дмитрий Бердников поздравляет иркутян с Днем города

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Дорогие земляки, иркутяне! Сердечно поздравляю вас с Днём города! В этом году родному, любимому Иркутску исполняется 357 лет. И я убеждён: это не только возраст мудрости, накопленного опыта и славных традиций. Это ещё и время расцвета сил, новых открытий и развития! Не случайно мы говорим: Иркутск – город, устремлённый в будущее! У него уникальная история, богатые духовные и культурные традиции, огромный экономический и научный потенциал. И всё это – заслуга многих поколений иркутян. На протяжении трёх с половиной столетий наши предки строили Иркутск, образно говоря, по кирпичику: прокладывали улицы, возводили дома и школы, музеи и театры, сооружали мосты, разбивали парки и скверы.



Да, мы можем гордиться нашим городом! Ведь благодаря успехам наших прославленных земляков, среди которых строители и поэты, учёные и драматурги, космонавты и выдающиеся спортсмены, музыканты и врачи – наш Иркутск знают далеко за его пределами. И наша с вами задача – сохранить это наследие и преумножить его!



Да, Иркутск сегодня – современный город. Он становится с каждым годом всё более красивым, комфортным, по-настоящему удобным для жизни. Но самое главное богатство города – это вы, уважаемые иркутяне.



Спасибо вам, мои дорогие земляки, за неустанный труд во имя общих целей, за неизменную поддержку необходимых и важных начинаний, за искреннее участие в жизни Иркутска! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи во всех ваших добрых делах!

Мэр города Иркутска

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