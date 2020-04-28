|Общество
|29.04.2020
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Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам
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Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал членов политической организации направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам. Об этом председатель «Единой России» заявил во время онлайн-заседания президиума Генсовета партии.
Он поблагодарил однопартийцев за «личный конкретный вклад» в борьбу с пандемией коронавируса в России, однако подчеркнул, что нужно больше усилий для того, чтобы справиться с трудностями, с которыми сегодня столкнулась страна, сообщает пресс-служба партии.
– Я сегодня обращаюсь ко всем нашим депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у которых есть соответствующие возможности. И призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, – сказал Дмитрий Медведев во время заседания президиума Генсовета партии.
Председатель «Единой России» подчеркнул, что собранные средства пойдут, прежде всего, на оказание помощи медицинским работникам, а также адресную поддержку тех, кто в этом нуждается. Деньги, в частности, направят на закупку компьютеров в рамках акции «Помоги учиться дома» и приобретение защитных костюмов для больниц.
«Единая Россия» уже больше месяца выделяет средства на борьбу с пандемией коронавируса в стране. Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил о сокращении расходов на выборы и управленческие траты. Освободившиеся средства направлены на помощь медикам и нуждающимся.
В частности, в Иркутской области Волонтерским центром был закуплен транспорт для больниц. Кроме того, Волонтерский центр под руководством секретаря ИРО партии «Единая Россия» Сергея Сокола безвозмездно предоставит продуктовые наборы для врачей и медперсонала больниц и поликлиник, где лечат больных с коронавирусом.
– «Единая Россия» будет продолжать эту работу столько, сколько необходимо. И чтобы она была еще более эффективной, важно использовать все возможности партии, – резюмировал Дмитрий Медведев.
Напомним, Волонтерский центр в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя Партии. Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.
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