Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал членов политической организации направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам. Об этом председатель «Единой России» заявил во время онлайн-заседания президиума Генсовета партии.

Он поблагодарил однопартийцев за «личный конкретный вклад» в борьбу с пандемией коронавируса в России, однако подчеркнул, что нужно больше усилий для того, чтобы справиться с трудностями, с которыми сегодня столкнулась страна, сообщает пресс-служба партии.

– Я сегодня обращаюсь ко всем нашим депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у которых есть соответствующие возможности. И призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, – сказал Дмитрий Медведев во время заседания президиума Генсовета партии.

Председатель «Единой России» подчеркнул, что собранные средства пойдут, прежде всего, на оказание помощи медицинским работникам, а также адресную поддержку тех, кто в этом нуждается. Деньги, в частности, направят на закупку компьютеров в рамках акции «Помоги учиться дома» и приобретение защитных костюмов для больниц.

«Единая Россия» уже больше месяца выделяет средства на борьбу с пандемией коронавируса в стране. Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил о сокращении расходов на выборы и управленческие траты. Освободившиеся средства направлены на помощь медикам и нуждающимся.

В частности, в Иркутской области Волонтерским центром был закуплен транспорт для больниц. Кроме того, Волонтерский центр под руководством секретаря ИРО партии «Единая Россия» Сергея Сокола безвозмездно предоставит продуктовые наборы для врачей и медперсонала больниц и поликлиник, где лечат больных с коронавирусом.

– «Единая Россия» будет продолжать эту работу столько, сколько необходимо. И чтобы она была еще более эффективной, важно использовать все возможности партии, – резюмировал Дмитрий Медведев.

Напомним, Волонтерский центр в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя Партии. Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

КООРДИНАТЫ:

Для того чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары.

Также на базе Волонтерского центра работает отдельная линия правовой помощи гражданам Иркутской области. Получить юридическую поддержку можно по номеру 8914-005-19-05.