До 11 мая в Приангарье должны разработать региональный план поэтапного выхода из режима ограничений

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Региональный план поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области разработают до 11 мая. Он будет опираться на федеральный план, подготовленный Роспотребнадзором, сообщет пресс-служба губернатора Приангарья.

– Как рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова, мы должны учесть темпы роста заболевания, количество койко-мест в лечебных учреждениях для приема больных при резком всплеске болезни и показатель охвата тестирования, – заявил врио главы региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Приангарье.

Он отметил, что в ближайшее время в правительстве региона состоится рассмотрение комплекса мер поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства, имеющих отношение к отраслям экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Обсуждение состоится с участием Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири и прокуратуры Иркутской области.

Также Игорь Кобзев в ходе заседания оперштаба указал главам муниципальных образований на необходимость перенести культурно-массовые мероприятия, планируемые в предстоящие праздничные дни на более поздний период.

– Вы будете подвержены жесткой критике со стороны населения, если не предпримете меры по переносу мероприятий. Не нужно дополнительно усугублять ситуацию с распространением вируса. Подойдите с позиции работы врачей, которые трудятся на передовой, – сказал Игорь Кобзев.

Врио главы региона подчеркнул, что принимать решения необходимо взвешенно, с учетом рисков для здоровья и безопасности граждан. Допустить реализацию сценария, при котором эпидобстановка в Приангарье ухудшится, нельзя.