Добровольные народные дружины БрАЗа помогают патрулировать улицы Братска

Братск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Добровольная народная дружина БрАЗа патрулирует улицы. Металлурги уже не первый год помогают правоохранителям Братска. В очередной рейд отправилась и наша съемочная группа.

Построение, расчёт, розыскная ориентировка… Добровольная народная дружина Братского алюминиевого завода готовится к очередному рейду. Задача у дружинников одна – помогать полиции наводить порядок в городе, сообщает в своём сюжете ТРК «Братск» .

Николай Очкас, командир добровольной народной дружины «Металлург»: «Для нас важно, чтобы город был красивый и аккуратный. Чтобы жители могли спокойно чувствовать себя вне дома. Поэтому было принято решение о создании такой дружины».

Николай Чижевский, участник добровольной народной дружины «Металлург»: «Помогаем полиции заниматься наведением общественного порядка. То есть выявляем пьяных на улицах, ездим в автопатрули по вызовам».

В октябре этого года ДНД БрАЗа отметит 5-летний юбилей. Все это время металлурги на добровольной основе помогают правоохранителям Братска.

Раньше дружинников узнавали по красной повязке на рукаве. Сейчас выдается нагрудный знак и удостоверение. Добровольные помощники получают задание в отделении полиции. Сегодня это пеший рейд по улицам и дворам города в сопровождении представителя полиции. Проверяют документы, следят за порядком, работают с ориентировками. Сотрудники правоохранительных органов работу добровольной дружины оценивают положительно.

Максим Антошин, старший лейтенант: «С нами патрулируют. Когда распивают или появляются люди в нетрезвом виде, выражаются грубой бранью – являются свидетелями с гражданской стороны».

Олег Шевцов, участник добровольной народной дружины «Металлург»: «Плохо наблюдать, когда допустим во дворе, на детской площадке распивают спиртные напитки и дети даже играть не могут».

Андрей Ознобихин, участник добровольной народной дружины «Металлург»: «Город должен быть не только красивым, но и безопасным».

По словам командира ДНД БрАЗа Николая Очкаса, в ближайших планах металлургов – организовать добровольную народную дружину в школах среди кадетов. Вступить в ряды дружинников можно, подав заявление в информационный центр БрАЗа или в Центр социальных программ РУСАЛа на Жукова, 5.