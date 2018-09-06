Дополнительный пост скорой помощи открылся в 130-м квартале Иркутска

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Дополнительный пункт временного пребывания бригад скорой медицинской помощи открылся в Иркутске в на улице 3-го июля, в 130-м квартале.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, необходимость организации дополнительного пункта возникла в связи с большим количеством учреждений с массовым пребыванием людей в центральной части Иркутска, а также интенсивным автомобильным движением на дорогах.

В течение суток здесь будут дежурить две бригады СМП. Для непрерывного обеспечения работы пункта пересмена бригад будет осуществляться в восемь и в девять часов утра. Укладки скорой медицинской помощи с необходимыми лекарственными препаратами будут им выдавать на центральной подстанции. Вызовы будут передаваться бригадам из централизованной диспетчерской. Между автомобилями и центром управления установлена радиосвязь на трех радиочастотах, лежащих в специальном диапазоне.

Главный врач ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» Александр Маньков сообщил, что Иркутская станция скорой медицинской помощи обслуживает свыше 700 вызовов в сутки, а в период сезонного подъема заболеваемости – до 1200 вызовов в сутки. Ежегодно бригадами СМП обслуживается до 240 тысяч вызовов. Ежедневно на линию выходит порядка 64 выездных бригад для оказания скорой медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострениях хронических болезней, представляющих угрозу жизни пациента.

В структуре Иркутской станции скорой медицинской помощи работают пять подстанций, расположенных в каждом районе Иркутска, а также семь пунктов временного пребывания выездных бригад, в том числе шесть в Иркутском районе (поселки Дзержинск, Маркова, Большая Речка, села Хомутово, Урик, Оек).

В Минздраве отметили, что к 2020 году также в помещениях по улице 3-го июля планируется открыть дополнительную подстанцию скорой медицинской помощи. Для этого сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.