ДТП, ожоги, утопления – для иркутян проведут мастер-классы по спасению жизни при ЧП

Иркутск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели и пожарные приглашают иркутян и гостей города на мастер-класс по спасению жизни. Его проведут 16 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Мероприятие начнётся в 11 часов показательным выступлением по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

– Что необходимо сделать при ДТП в первую очередь? Как спасти людей из покореженного автомобиля, не усугубив их состояние? Что из имеющегося в дорожной аптечке пригодится? Профессионалы своего дела дадут четкий алгоритм на такой случай, – рассказали в пресс-службе спасателей.

О правилах оказания доврачебной помощи при различных травмах, ожогах расскажут специалисты Центра медицины катастроф. Каждый желающий сможет самостоятельно наложить повязку, шину или жгут, определив характер травмы.

Методам спасения утопающего, самоспасения на воде научат государственные инспекторы по маломерным судам.

С любителями туристических походов спасатели проведу мастер-класс, разъяснив, как правильно собраться в длительное путешествие, как выжить в природных условиях.

Для жителей города будет работать полевая кухня – неотъемлемая часть любого праздника, который проводится в областном центре и собирает много народа. И, конечно же, всех ждёт чай, приготовленный по специальному рецепту из трав, собранных на берегу Байкала.

Для детей и их родители подготовлена семейная эстафета.