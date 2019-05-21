Дуэт арфы и флейты, мастер-классы по икебане и экскурсии – Ботсад ИГУ зовёт на праздник сакуры

Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад ИГУ приглашает иркутян на праздник сакуры. Его проведут 25 мая, сообщает пресс-служба Ботсада.

Именно сейчас в Ботаническом саду проходит массовое цветение плодовых и декоративных деревьев и кустарников – яблонь, груш, вишни, сливы, миндаля. Для гостей подготовлена богатая программа: живая музыка – дуэт арфы и флейты, экскурсии по дендрарию и Корейскому саду.

Также в программе – мастер-классы по икебане и оригами – традиционным искусствам Японии, лекция кандидата геолого-минералогических наук Ивана Левицкого о вулканах с демонстрацией действующей модели вулкана Фудзияма. Смогут гости посетить и две мини-выставки – кукол народов Востока и японских флейт.

КООРДИНАТЫ:

Праздник будет проходить с 15.00 до 17.00.

Адресу: улица Кольцова, 93.

Программа рассчитана на возраст от шести лет.

Справки по телефону: 8(3952)41-34-76, 97-91-41.