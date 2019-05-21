|Общество
|22.05.2019
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Дуэт арфы и флейты, мастер-классы по икебане и экскурсии – Ботсад ИГУ зовёт на праздник сакуры
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Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад ИГУ приглашает иркутян на праздник сакуры. Его проведут 25 мая, сообщает пресс-служба Ботсада.
Именно сейчас в Ботаническом саду проходит массовое цветение плодовых и декоративных деревьев и кустарников – яблонь, груш, вишни, сливы, миндаля. Для гостей подготовлена богатая программа: живая музыка – дуэт арфы и флейты, экскурсии по дендрарию и Корейскому саду.
Также в программе – мастер-классы по икебане и оригами – традиционным искусствам Японии, лекция кандидата геолого-минералогических наук Ивана Левицкого о вулканах с демонстрацией действующей модели вулкана Фудзияма. Смогут гости посетить и две мини-выставки – кукол народов Востока и японских флейт.
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