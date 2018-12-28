Два православных храма заработают в колониях Иркутской области в 2019 году

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Два православных храма заработают в пенитенциарных учреждениях Иркутской области в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, масштабную реконструкцию православного храма в ИК-19 (поселок Маркова Иркутского района) планируется завершить в 2019 году, к Пасхе будет освящен построенный на территории СИЗО-1 (Иркутск) храм в честь святых Бориса и Глеба.

Сейчас на территории учреждений ГУФСИН находится 12 действующих храмов и часовен и три строящихся, оборудовано 15 молитвенных комнат. Представители традиционных конфессий регулярно посещают учреждения, проводят религиозные обряды и беседы с осужденными. Приоритетное внимание уделяется знакомству осужденных с основами религиозного мировоззрения, воспитанию толерантности к различным религиозным конфессиям, работе с осужденными из числа нарушителей установленного порядка отбывания наказания.