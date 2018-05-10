Два северных поселения в Иркутской области хотят расселить

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области намерены расселить посёлок Маракан Бодайбинского района и село Чуя Мамско-Чуйского района. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, оба населённых пункта не имеют перспектив по развитию, в связи с чем предлагается предоставить жителям выплаты в размере 715,36 тысяч рублей на человека на приобретение жилья.

В посёлке Маракан, расположенном в 170 км от Бодайбо, зарегистрировано 293 жителя, которые проживают в 17 двухэтажных многоквартирных домах с центральным отоплением. Котельная в поселке находится в плачевном состоянии. Ежегодные затраты на содержание посёлка составляют 48 млн рублей. На расселение поселка потребуется 209,6 млн рублей, 50% расходов готова взять на себя Управляющая компания «Полюс».

В селе Чуя, расположенном в 200 км от Мамы, зарегистрировано 29 человек. В посёлке отсутствуют предприятия социальной инфраструктуры, услуги образования, здравоохранения и торговли жители получают в Якутии, которая ближе, чем районный центр. Электричество в поселке есть только 6 часов в день, летом добраться до Чуи можно лишь водным транспортом.

Члены комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Иркутской области отметили, что вопрос переселения людей должен быть проработан тщательным образом, с учетом интересов жителей. Для дальнейшей работы над законопроектом будет проведено заседание рабочей группы. На сессии 16 мая законопроект рекомендовано принять в первом чтении.