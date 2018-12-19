Двое иркутян чуть не утонули, переплывая декабрьскую Ангару

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Четверо иркутян 19 декабря устроили заплыв от одного до другого берега реки Ангара в центре города. Сотрудникам МЧС пришлось спасать двоих из них, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Напомним, в ноябре 2017 года эти же иркутяне также устраивали «моржевой» заплыв по Ангаре, преодолев около километра в холодной воде. В этом году «горячие головы» (так называют себя эти молодые люди) решили повторить его вновь.

В региональном Главке МЧС подчеркнули, что заявка от организаторов поступила в Центр ГИМС в день проведения мероприятия, а не за 10 дней, как того требуют правила охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области. Тем не менее, инспекторским составом было принято решение о сопровождении четырех пловцов с целью обеспечения их безопасности.

Дистанция, как и в прошлом году, составила около километра – от берега в районе рощи Звездочка до Верхней Набережной, которая находится на противоположной стороне реки, при минусовой температуре воздуха и температуре воды чуть более трех градусов.

– Несмотря на подготовленность спортсменов, имеющих опыт моржевания, заплыв относится к экстремальным. Два пловца прошли дистанцию и вышли в намеченной точке из воды, а двое других решили продолжать заплыв и направились в сторону Глазковского моста, – сообщил старший госинспектор по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка Дмитрий Мудров. – При холодовом шоке в режиме выживания ускоряется обмен веществ, что приводит к появлению сильной дрожи и спутанности сознания. Когда мы заметили эти признаки у спортсменов, решивших проплыть большую дистанцию, чем их товарищи, незамедлительно потребовали прервать заплыв.

Молодых людей сопроводили до берега, где их ждал автомобиль и горячий чай.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам напоминают: не стоит ради порции адреналина сознательно идти на риск. Зимние заплывы в холодной Ангаре с ее стремительным течением не выдерживают критики с точки зрения безопасности.