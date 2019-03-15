Двое спасателей погибли при тушении пожара на частной пилораме в Зиме

Зима, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Днём 17 марта при исполнении служебного долга погибли помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 15 по охране Зимы Евгений Зубаков и пожарный пожарно-спасательной части № 15 по охране Зимы Александр Мартынов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Караул Евгения Зубакова днём прибыл на тушение сушильных камер на территории частной пилорамы, существовала угроза распространения огня на хранившийся пиломатериал. При ликвидации открытого горения на пожарных обвалилась стена, защитное обмундирование, к сожалению, не спасло огнеборцев от гибели.

Слева направо: Евгений Зубаков, Александр Мартынов

– Трагически оборвалась жизнь двух молодых людей. Евгений Зубаков – опытный пожарный, спортсмен, ответственный сотрудник и надёжный товарищ, отец двоих детей, он прослужил в пожарной охране девять лет. Александр Мартынов – молодой перспективный пожарный. С детства мечтал спасать людей и сделал все, чтобы в 2017 году поступить на службу в МЧС России. На счету этих сотрудников сотни потушенных пожаров и десятки спасенных людей, – рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области

Главное управление МЧС России по Иркутской области, пожарные и спасатели Приангарья выражают соболезнования родственникам и друзьям погибших. Семьям Евгения Зубкова и Александра Мартынова будет оказана необходимая помощь и поддержка.