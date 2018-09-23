Двум жителям Иркутской области вручили Почётный знак «Признание»

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Церемония вручения Почётного знака Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» прошла 24 сентября в Законодательном собрании Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.

По поручению председателя ЗС Сергея Сокола и от имени коллег по депутатскому корпусу собравшихся с этим событием поздравил вице-спикер Кузьма Алдаров. В зале присутствовали награжденные Почетным знаком «Признание», областные парламентарии, почетные граждане Иркутской области, представители правительства региона и федеральных структур. Также среди гостей была дочь Юрия Ножикова Татьяна.

Напомним, Почетный знак был учрежден в 2010 году как форма поощрения региональным парламентом граждан, осуществляющих социально-значимую общественную деятельность в Приангарье, добившихся высоких результатов в различных сферах жизни общества. Вручается этот знак только один раз в год в рамках празднования дней Иркутской области, и только два человека получают награду. В 2018 году лауреатами стали почетные граждане Иркутской области – Георгий Барский и Гавриил Франтенко.

– Это, действительно, выдающиеся сибиряки, чей личный пример, как и вклад в развитие нашего региона, бесценен, – сказал вице-спикер Законодательного собрания Кузьма Алдаров.

Как было отмечено на церемонии, Гавриил Франтенко почти 40 лет возглавляет ведущее сельскохозяйственное предприятие региона, оказывает большую материальную помощь малоимущим, многодетным семьям, ветеранам войны и труда, детским домам, обществу Красного креста. Георгий Барский – легенда прокуратуры Иркутской области, прошел путь от народного следователя до прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В свое время организовывал работу следственных органов так, что раскрываемость преступлений составляла 94-95%.

В связи с отъездом Георгия Барского награда была вручена его внучке Анне Барской. За Гавриила Франтенко, который не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья, награду получил его внук Степан Франтенко.

В ходе церемонии теплые слова в адрес лауреатов прозвучали от первого заместителя губернатора области Владимира Дорофеева, заместителя прокурора Иркутской области Андрея Некрасова, председателя Совета ветеранов работников прокуратуры Бориса Росташинского, советника министра сельского хозяйства Иркутской области Юрия Бажанова, председателя фонда «Байкальские стратегии» Юрия Курина.

Завершилась торжественная церемония также в соответствие с традицией вручения Почетного знака «Признание» – просмотром фильма о первом губернаторе Иркутской области Юрии Ножикове.