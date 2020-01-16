«Единая Россия» организовала в Братске концерт для ветеранов

Братск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт для ветеранов, приуроченный к празднованию Старого Нового года, организовали и провели партийцы «Единой России» в клубе «Победа» Центрального района Братска. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

С праздником присутствующих поздравили депутат думы города (фракция «Единая Россия») Эдуард Демин и исполнительный секретарь Братского городского местного отделения партии Тамара Захарова.

Совет ветеранов центрального района Братска, слушатели Высших народных школ совместно с партией «Единая Россия» организовали и провели концерт «И вот он старый – Новый год». Для гостей выступал ансамбль ветеранов «Ретро», который исполнил песни под аккомпанемент аккордеона. Концертная программа завершилась чаепитием с пирогами для ветеранов.

– Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке за чашкой чая со сладкими пирогами. Празднование Старого Нового года завершилось душевными разговорами на темы, интересующие наших жителей, – рассказала Тамара Захарова.