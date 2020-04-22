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Общество
23.04.2020

«Единая Россия» подключила правоохранительные органы к проверке качества продуктовых наборов для школьников в Иркутском районе

Иркутский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» приняло решение о подключении правоохранительных органов в связи с жалобой матери школьника о выдаче её ребенку якобы некачественного продуктового набора. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Ранее к члену рабочей группы Правозащитного центра партии «Единая Россия» Александру Якубовскому обратилась жительница Марковского МО. По её словам, ребенку в школе выдали просроченный сухпаек. Как рассказала женщина, среди продуктов было сгущённое молоко с истекшим сроком годности и печенье, в одной из коробок были черви. Александр Якубовский откликнулся на обращение жительницы и направил депутатский запрос с просьбой провести проверку прокурору Иркутской области.

Как сообщил мэр Иркутского района, секретарь Иркутского районного отделения партии «Единая Россия» Леонид Фролов, во время пандемии, при переходе на дистанционное обучение, было принято решение – для детей, получающих льготное питание, сформировать компенсационные продуктовые наборы. Их стоимость связана со льготой, которая есть у ребенка. Бюджетное обеспечение каждой льготы разное, поэтому и продуктовые наборы получились разные.

– Более пяти с половиной тысяч школьников получили такие наборы. В Иркутском районе это третья часть школьников. На текущий момент поступила всего одна жалоба – от жительницы поселка Маркова. Мы провели оперативную проверку продуктовых наборов, отправили печенье на экспертизу. В случае, если факт поставки некачественных продуктов детям подтвердится, то полетят головы. Я обязательно разберусь и поставлю точку в этом вопросе, – заявил Леонид Фролов.

Напомним, чтобы поддержать детей на удалённом обучении партия «Единая Россия» внесла инициативу о выдаче продуктовых наборов школьникам из малообеспеченных и многодетных семей. Но какой будет сухпаек – его стоимость, что конкретно в него будет входить, решают на местах. Партия «Единая Россия» будет следить за за качеством сухпайков для детей на всей территории Иркутской области.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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