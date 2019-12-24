|Общество
|25.12.2019
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«Единая Россия» запустила в Усть-Кутском районе фотоконкурс «Новый год встречаем с новой книгой»
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Усть-Кутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе стартовал конкурс «Новый год встречаем с новой книгой». Организатором конкурса выступило Усть-Кутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с межпоселенческой библиотекой.
Как сообщает пресс-служба партии, стать участником конкурса может любой желающий. Заявки принимаются до 31 декабря включительно. Итоги конкурса будут объявлены 8 января 2020 года в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке.
Победителей выберут в нескольких номинациях, они получат памятные подарки от «Единой России». Всего номинаций в фотоконкурсе семь: «Книга – лучший новогодний подарок», «Чтение и новогоднее приключение», «Прочитай под Новый год!», «Дед Мороз, Снегурочка и книга», «С новой книгой – в Новый год», «Новогодние каникулы с любимыми литературными героями», «Новый год спешит в библиотеку».
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