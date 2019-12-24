ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Общество
25.12.2019

«Единая Россия» запустила в Усть-Кутском районе фотоконкурс «Новый год встречаем с новой книгой»

Усть-Кутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе стартовал конкурс «Новый год встречаем с новой книгой». Организатором конкурса выступило Усть-Кутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с межпоселенческой библиотекой.

Как сообщает пресс-служба партии, стать участником конкурса может любой желающий. Заявки принимаются до 31 декабря включительно. Итоги конкурса будут объявлены 8 января 2020 года в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке.

Победителей выберут в нескольких номинациях, они получат памятные подарки от «Единой России». Всего номинаций в фотоконкурсе семь: «Книга – лучший новогодний подарок», «Чтение и новогоднее приключение», «Прочитай под Новый год!», «Дед Мороз, Снегурочка и книга», «С новой книгой – в Новый год», «Новогодние каникулы с любимыми литературными героями», «Новый год спешит в библиотеку».

КООРДИНАТЫ:

  • Заявки на участие в фотоконкурсе «Новый год встречаем с новой книгой» принимаются на почту: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Вместе с фотографиями необходимо обязательно заполнить соглашение на обработку персональных данных участника, подробности можно найти на сайте www.libustkut.ru. Фотосъемку участники могут провести в фото-библио зоне Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки.

Тэги:
 
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Другие новости раздела «Общество»:
«Единая Россия» запустила в Усть-Кутском районе фотоконкурс «Новый год встречаем с новой книгой»25.12.2019
Усть-Кутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе стартовал конкурс «Новый год встречаем с новой книгой». Организатором конкурса выступило Усть-Кутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с межпоселенческой библиотекой.
Новости гемблинга: В Испании признали лудоманию психическим расстройством, игровые автоматы онлайн набирают популярность24.12.2019
2019-12-24-15-52-40
Испания, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Недавно, игорным регулятором Испании была пересмотрена Программа внедрения принципов ответственного гемблинга на 2020 год. Теперь игорная зависимость будет квалифицироваться как психологическое расстройство.
Победитель новогоднего марафона РУСАЛа в Братске выиграл шестизначную сумму24.12.2019
2019-12-24-13-32-46
Братск, Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Верим в чудо, творим чудо!» – традиционный новогодний марафон РУСАЛа завершился. Накануне его участники защитили благотворительные проекты. Победитель получил сертификат на шестизначную сумму.  
Роспотребнадзор Приангарья рассказал, как правильно выбрать красную икру25.12.2019
2019-12-24-10-31-12
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Роспотребнадзора советуют при выборе красной икры обратить внимание на несколько моментов, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
С нового года в России введут пенсии для цирковых животных25.12.2019
Москва, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пенсии за выслугу лет будут введены в России для цирковых животных с 2020 года. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, их будут обеспечивать пожизненным содержанием в достойных условиях, пишут argumenti.ru.
Определены места для запуска новогодних фейерверков в Иркутске24.12.2019
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске определены места проведения праздничных фейерверков в новогодние праздники с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года.
В Иркутске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой24.12.2019
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 декабря состоялось торжественное открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой.
Виды имплантации зубов, плюсы и минусы24.12.2019
2019-12-24-05-25-33
Российская Федерация, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Решить проблему отсутствующих зубов можно по-разному: установка мостовидных конструкций, съемных или несъемных протезов. Однако только протезирование зубов на дентальных имплантах позволяет людям, решившимся на этот шаг, вернуть себе полноценное качество жизни и красивую улыбку. Импланты, не требуя замены, служат долгими десятилетиями (в отличие от других протезов) и главное - несут полноценную жевательную нагрузку и не способствуют деформациям кости челюсти. Выбор в пользу имплантации очевиден - по крайней мере для человека, заботящегося о своем здоровье и имидже.
На страже экологии: иркутские эксперты – об осознанном потреблении, запрете на пластик и менталитете россиян24.12.2019
2019-12-24-05-05-24
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В России из года в год набирает обороты экологическое движение. Всё больше людей пополняет ряды защитников природы и окружающей среды, проблематика, по крайней мере пока хотя бы на словах, привлекает и внимание федеральных властей. Стал ли переломным 2019 год? С таким вопросом к иркутским экспертам обратился Телеинформ.
На Кремлевскую елку отправились 82 юных жителя Приангарья24.12.2019
Иркутская область, Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Иркутской области, в которую входит 82 ребенка, 24 декабря отправилась в Москву, где традиционно примет участие в общероссийской новогодней елке в Государственном кремлевском дворце.
Роспотребнадзор: в Приангарье за неделю заболели гриппом три человека24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 16 по 22 декабря зарегистрировано 16 тысяч 147 обращений за медицинской помощью с признаками ОРВИ, в том числе заболели 12 тысяч 230 детей. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у троих человек.
Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 27 декабря по 9 января24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 27 декабря по 9 января 2020 года будет введен особый противопожарный режим. Соответствующее решение принято на совместном заседании областных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и по делам несовершеннолетних и защите их прав.
СМИ: испанец намерен проехать от Магадана до Иркутска на велосипеде24.12.2019
Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Испанский путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес намерен преодолеть маршрут от Магадана до Иркутска на велосипеде, сообщает РИА Новости.
СМИ: с якутского шамана Александра Габышева сняли подписку о невыезде24.12.2019
Якутия, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Подписку о невыезде сняли с якутского шамана Александра Габышева – он остается в уголовном деле в качестве подозреваемого, сообщает «Росбалт» со ссылкой на адвоката Ольгу Тимофееву.
Негативные эмоции перед Новым годом – как с ними бороться?24.12.2019
Интернет, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Психолог Дарья Волохова рассказала, что в конце года многие начинают подводить итоги и подсчитывать свои достижения, что не всегда приносит положительные эмоции.
Байкальский Дед Мороз принял участие в открытии городской елки в Тулуне24.12.2019
2019-12-23-11-20-52
Тулун, Слюдянка, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский Дед Мороз 22 декабря принял участие в открытии главной елки в Тулуне – территории, наиболее пострадавшей во время наводнения в Иркутской области летом 2019 года.
Новый год для всех и каждого – благотворительный фонд Юрия Тена продолжает акцию «Подари ребенку радость»23.12.2019
2019-12-23-09-11-11
Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд имени Юрия Тена совместно со студентами продолжает акцию «Подари ребенку радость».
В 2020 году россиян ждет 26 праздничных дней23.12.2019
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние каникулы продлятся в 2020 году с 1 по 8 января, а майские – с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е.
Соболезнования родным и близким рабочих, погибших в Тулуне, выразил Игорь Кобзев23.12.2019
Тулун, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев от имени жителей Приангарья и регионального правительства выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обвала грунта во время проведения земляных работ на улице Песочная в Тулуне 20 декабря 2019 года.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников23.12.2019
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Иркутские католики отпразднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря22.12.2019
Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Католики всего мира отмечают Рождество 25 декабря. Праздничным этот день будет и для небольшой католической общины Иркутска.
В Иркутской области в 2020 и 2021 году откроются четыре амбулаторных центра диализа21.12.2019
Иркутская область, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 и 2021 году откроются четыре амбулаторных центра диализа. Сведения об этом содержатся в «Дорожной карте» Минздрава Иркутской области по развитию диализной службы в регионе до 2021 года.
Иркутян 22 декабря зовут на благотворительную рождественскую ярмарку в Галерее «Rеvолюция»21.12.2019
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 декабря в Галерее «Rеvолюция» пройдет благотворительная рождественская ярмарка. Мероприятие начнется в 16:00, сообщают организаторы.
Эксперты портала Superjob.ru выяснили, чем запомнился иркутянам 2019 год21.12.2019
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, чем запомнился уходящий 2019 год россиянам. В декабре эксперты попросили жителей крупных городов назвать наиболее важные события. Иркутяне составили свой топ.
Иркутян приглашают 22 декабря на «Ярмурку котят»21.12.2019
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея 22 декабря приглашает иркутян и гостей города на предновогоднюю выставку «Ярмурка котят». Организатором мероприятия традиционно выступает клуб любителей кошек «СейМур».
Рукой подать: где в Иркутске отдохнуть в новогодние каникулы?20.12.2019
2019-12-20-09-54-06
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), – В 2020 году иркутяне будут отдыхать на новогодних праздниках девять дней подряд – с 31 декабря по 8 января. О том, куда пойти и чем себя развлечь, если не хочется покидать пределы города – в материале Телеинформа.
Четыре проекта из Иркутской области претендуют на звание «Лучшее событие 2020 года»20.12.2019
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Национальный календарь событий завершил прием заявок в рамках всероссийского конкурса на Лучшее событие года-2020. На конкурс поступило более двух тысяч заявок из 76 регионов России, в том числе четыре из Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму.
Иркутское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги работы за пять лет20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги работы регионального отделения Российского детского фонда за последние пять лет.
Гайдар Гайдаров переизбран председателем Совета почётных граждан Иркутска20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Совета почётных граждан Иркутска на предстоящий год вновь избран Гайдар Гайдаров, занимавший эту должность два предыдущих года. Заместителями председателя выбраны Геннадий Комаров и Галина Зюбр. Такое решение было принято на итоговом собрании Совета Почетных граждан Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.
Азартная индустрия: крупный выигрыш в онлайн-казино, автомобили от БК и налоги на игорный бизнес20.12.2019
2019-12-20-04-31-08
Интернет, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иногда мир узнает о крупных выигрышах в онлайн-казино. В этот раз повезло британцу Томми Рош. Сделав ставку всего в один фунт, он выиграл почти 4 миллиона фунтов стерлингов. Если перевести его приз на рубли, то сумма будет почти 317 миллионов. Известно, что тридцатилетний Томми женат. Его избранницу зовут Шелли. И в счастливый для них вечер пара безуспешно делала ставки в онлайн-казино. Но потом женщина ненадолго отлучилась, а муж в это время сорвал джекпот в одном из автоматов. Сейчас, к слову, самые разноплановые автоматы можно найти пользователям в виртуальных заведениях, Вулкан клуб, к примеру, тоже обладает внушительной коллекцией игр.
В Иркутской области зафиксировали рост заболеваемости сальмонеллёзом20.12.2019
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области отметило в 2019 году рост случаев заболевания сальмонеллёзом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутске после тяжёлой болезни скончался художник Максим Ушаков20.12.2019
2019-12-20-02-34-55
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 декабря после тяжёлой болезни ушёл из жизни художник Максим Ушаков, известный широкому кругу по роли в фильме режиссёра Ивана Вырыпаева «Эйфория».
Отношение украинцев к казино неоднозначно19.12.2019
2019-12-19-16-49-25
Украина, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С развитием интернет технологий казино вышло на новый уровень и быстро распространилось по всему интернету. Это предоставило возможность играть в азартные игры всем желающим, независимо от региона проживания и возраста. Это можно делать даже бесплатно, так как многие онлайн-казино предоставляют большой выбор игр с демо-режимом и казино Адмирал не стало исключением. Все доступные игровые автоматы разработаны мировыми производителями и отличаются высоким качеством.
Доставка из Китая к Новому году 19.12.2019
Российская Федерация, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Еще каких-то десять-пятнадцать лет назад китайская продукция стойко ассоциировалась у российских потребителей с низким качеством и считалась откровенным ширпотребом. Со временем производителям из Поднебесной удалось совершить в этом отношении настоящий прорыв, и в наши дни спрос на выпускаемые ими товары бьет все мыслимые рекорды, а в преддверии грядущих новогодних праздников они и вовсе становятся предметом настоящего ажиотажа. Само собой, многие российские фирмы и предприниматели хотят успеть воспользоваться моментом и извлечь из этого максимальную прибыль.
Как поздравить мужчину с днем рождения?19.12.2019
2019-12-19-13-49-25
Российская Федерация, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня мы поговорим о таком празднике как день рождения, но день рождения конкретно мужчин. В первую очередь важно отметить, что любой мужчина нуждается в похвале. Так называемая "минутная похвала" даст вам возможность очень легко и дружелюбно выразить признательность близкому человеку, поблагодарить за оказанную пользу и подчеркнуть, что он очень значимый человек в вашей жизни. Так что вы можете сделать, чтобы поблагодарить или поздравить кого-то с днем рождения?
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске