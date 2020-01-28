ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
29.01.2020

Единороссы Приангарья организовали мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партийного проекта «Историческая память» партийцы местных отделений партии «Единая Россия» проводят в Приангарье мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в рамках акции партийцы навещают ветеранов, предлагают помощь и вручают памятные подарки. Так, активисты Иркутского городского отделения «Единой России» 27 и 28 января навестили 40 ветеранов-блокадников, проживающих в Иркутске, и вручили им цветы с памятными подарками.

По словам старейшей свидетельниц блокады Ленинграда Тамары Григорьевой, то время выдалось очень тяжелым для ее семьи. На тот момент ей было 12 лет. Женщина с болью вспоминает времена голода и звуки взрывающихся бомб. Тот «черный» отрезок времени Тамара Ивановна никогда сможет забыть.

В Саянске ветерана Зинаиду Знаменскую навестили депутат городской думы, член партии «Единая Россия» Кира Осипова, главный специалист социальной защиты администрации города, сторонник партии Галина Алексеева, исполнительный секретарь Саянского городского отделение ЕР Галина Чернова, молодогвардейцы и волонтеры СОШ №3. Для ветерана ребята исполнили трогательные стихи и песни о войне. За чаепитием Зинаида Знаменская поделилась своими воспоминаниями о событиях того жуткого времени. Завершилось мероприятие вручением из рук ветерана партийных билетов новым членам партии «Единая Россия».

– Беседа получилась душевной: очень теплой и домашней. Для новых членов партии получение партийных билетов из рук Зинаиды Знаменской стало по-настоящему значимым памятным событием, поскольку ребята относятся к ветерану с глубоким уважением и почтением. Мы гордимся, что среди нас есть такие люди. И сделаем все, чтобы окутать их вниманием и заботой, ведь это самое малое, что мы можем для них сделать, – подчеркнула Галина Чернова.

Партийцы Боханского района совместно с районным Советом ветеранов поздравили троих, живущих в районе ветеранов-блокадников. Среди них – ветеран Великой Отечественной войны, который воевал на западном фронте и участвовал в обороне Ленинграда – 95-летний Василий Воронин. Партийцы выслушали рассказы старших соотечественников и пожелали им крепкого здоровья.

В Ангарске своих героев, выстоявших ужасы блокадного Ленинграда, чествовали мэр города, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергей Петров, секретарь местного отделения партии Александр Городской и исполнительный секретарь горотделения партии Ольга Бархоткина.

– Местное отделение партии приняло активное участие в подготовке праздничного концерта для ветеранов. Накануне праздника наши однопартийцы, работающие парикмахерами, посетили ветеранов и помогли подготовиться к памятному вечеру. Это давно стало доброй традицией Ангарского отделения «Единой России». Кроме этого, был организован праздничный концерт, после которого ветераны собрались за ужином в местном кафе, – рассказала Ольга Бархоткина.

Напомним, блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалось лишь шестая – операция «Искра» в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Единороссы Приангарья организовали мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партийного проекта «Историческая память» партийцы местных отделений партии «Единая Россия» проводят в Приангарье мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести»29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести». Этот вопрос рассмотрели на депутатских слушаниях 29 января в рамках подготовки города к 75-летней годовщине Великой Победы.
Решается вопрос тотального отлова бездомных собак в Иркутске к чемпионату мира29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На совещании в правительстве Иркутской области рассмотрят вопрос решения проблемы тотального отлова безнадзорных собак в областном центре к чемпионату мира.
В Иркутскую область поступили юбилейные награды ко Дню Победы29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область поступили юбилейные награды ко Дню Победы. Об этом на депутатских слушаниях рассказал вице-мэр Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.
МЧС предупреждает жителей Иркутской области об ухудшении погоды 30 января29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 30 января утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Роспотребнадзор: более чем на четверть снизилось число отравлений спиртосодежащей продукцией в Приангарье29.01.2020
2020-01-29-04-56-44
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области количество отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 26,5%. Всего за год в регионе было зарегистрировано 3733 случая острых отравлений химической этиологии, что на 12,9% ниже 2018 года (4285 случаев).
Прием по соцвопросам провели в Иркутской общественной приемной «Единой России»29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прием граждан по личным вопросам провела заместитель управляющего ИРО Фонда социального страхования РФ Ирина Ковтун в Иркутской региональной общественной приемной партии «Единая Россия».
Иркутский зоосад 2 февраля приглашает на «День Ежа»29.01.2020
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад 2 февраля приглашает жителей и гостей областного центра на праздник «День Ежа».
Наталия Ледяева: на территории РФ случаев заражения коронавирусом не выявлено29.01.2020
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Как на территории Иркутской области, так и в целом по России не выявлено ни одного случая заражения коронавирсной инфекцией.
Анод Reflex и немного о нагревателях немецкой компании28.01.2020
-reflex-
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Водонагреватели немецкой компании Reflex сочетают функциональность, безупречное качество, высокую производительность и экономное потребление энергии. Продолжительный срок службы достигается благодаря использованию прочной стали и особым покрытиям наружной и внутренней поверхности бака. Важную роль в увеличении ресурса водонагревателей играет анод Reflex. Он не требует обслуживания и обеспечивает защиту емкостей от появления коррозии.
Депутат Госдумы Александр Якубовский добился привлечения к ответственности виновного в произволе сотрудника полиции в Якутии29.01.2020
Якутия, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По итогам запроса депутата Государственной думы, члена фракции «Единой России», руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александра Якубовского к ответственности был привлечен майор полиции, виновный в превышении должностных полномочий в отношении пенсионера, ветерана труда и кавалера ордена «Знак почета», старейшины юкагирского народа Дмитрия Бегунова.
Биологи заявили, что эпидемия коронавируса только начинается29.01.2020
Интернет, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Китайские биологи из Академии наук КНР начали исследование генома коронавируса 2019-nCoV и пришли к неутешительным результатам.
Не реагировать нельзя, дорабатывать надо: в Иркутске обсудили новый законопроект о домашнем насилии28.01.2020
2020-01-28-09-51-11
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в органы полиции в 2019 году поступило более тысячи заявлений о домашнем насилии. На бытовой почве было совершено 47 убийств, в 231 случае жертвы получили тяжкий вред здоровью. Побои и насильственные действия в семье в России – явление, к сожалению, не редкое. Законопроект, призванный снизить количество таких преступлений, уже рассматривается на федеральном уровне. Но документ требует доработок, считают иркутские эксперты.
В Иркутской области около 600 детей страдают онкологическими заболеваниями28.01.2020
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года около 600 детей страдают онкологическими заболеваниями. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила врач-детский онколог отделения психологии Иркутской детской областной больницы Светлана Ованесян.
На ВСЖД принимают меры по предупреждению распространения коронавируса 28.01.2020
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На вокзалах приграничных дорог, в том числе – Восточно-Сибирской – проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия в связи с угрозой коронавируса.
Виктория Дворниченко: рак на ранних стадиях в Иркутской области выявляют почти в 54% случаев28.01.2020
-54-
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по итогам 2019 года на ранних стадиях рак выявляли чуть чаще, чем в половине случаев. Чаще всего жители Приангарья страдают от опухоли легких, кожи и желудка. Об этом на пресс-конференции 28 января сообщила главный врач Иркутского онкологического диспансера Виктория Дворниченко.
Игорь Кобзев поручил создать рабочую группу на случай ухудшения ситуации с гриппом или выявления коронавируса28.01.2020
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 28 января поручил областному министерству здравоохранения незамедлительно организовать мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией.
Сергей Тен провел в Иркутске личный прием граждан28.01.2020
2020-01-28-08-48-26
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы Сергей Тен провел в Иркутске личный прием граждан. Это первый прием парламентария в 2020 году.
Отделение диализа откроют в Тайшетской районной больнице28.01.2020
Тайшетский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетской районной больнице будет открыто отделение диализа. Этого удалось добиться после обращения депутата Законодательного собрания Иркутской области Натальи Дикусаровой в региональное министерство здравоохранения.
Партийцы и сторонники ЕР Усть-Илимска и Усолья-Сибирского провели акцию «Блокадный хлеб»28.01.2020
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Акция «Блокадный хлеб» проводится партийцами и сторонниками партии «Единая Россия» по всей России. Она посвящена памяти людей, которые более двух лет жили и сражались в осажденном Ленинграде.
В Иркутске ко Дню Победы запланировано около 250 праздничных мероприятий28.01.2020
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - План праздничных мероприятий в Иркутске в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов обсудили на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре города.
Прием граждан по личным вопросам проведет Александр Якубовский в четверг в Иркутске28.01.2020
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы, член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Александр Якубовский проведет прием граждан по личным вопросам в Иркутске в четверг 30 января с 9.00 до 11.00.
В Иркутской области почти в два раза возросла заболеваемость сальмонеллезом28.01.2020
2020-01-28-03-42-41
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 2019 год по сравнению с 2018 показатель заболеваемости сальмонеллезом увеличился в 1,9 раза, зарегистрировано 1119 случаев.
Городской координационный совет по патриотическому воспитанию поддержал инициативу мэра о присвоении Иркутску звания «Город трудовой доблести»28.01.2020
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Члены Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональном отношениям при мэре города Иркутска единогласно поддержали инициативу Дмитрия Бердникова о присвоении областному центру почетного звания «Город трудовой доблести».
Сергей Тен принял участие в торжественном старте всероссийской акции «Снежный десант» в Иркутске28.01.2020
2020-01-28-02-26-17
Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийская акция «Снежный десант» стартовала в Иркутске в пятый раз. По традиции от мемориала «Вечный огонь» самые активные ребята студенческих отрядов Иркутской области отправились в самые разные районы Приангарья.
Самые древние экземпляры папоротников покажут иркутянам на выставке в Ботсаду ИГУ28.01.2020
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Выставка папоротников и представителей палеофауны в миниатюре «Самые древние» откроется 28 января в Ботаническом саду ИГУ.
В режиме ожидания: турбизнес Приангарья – о коронавирусной инфекции, поездках в Китай и преждевременной панике27.01.2020
2020-01-27-10-05-53
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Китае – вспышка коронавирусной инфекции, отдельные случаи заболевания зафиксированы в соседних странах. Телеинформ опросил ряд туристических фирм Иркутска, чтобы выяснить, поубавилось ли у горожан желание отдохнуть в Юго-Восточной Азии.
СМИ: Роспотребнадзор оценил риски заражения коронавирусом через посылки из Китая28.01.2020
Интернет, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Роспотребнадзоре оценили возможность заражения новым коронавирусом через посылки из Китая. О том, существует ли угроза, рассказала руководитель ведомства Анна Попова, пишут argumenti.ru.
В Шелеховском районе появился новый отряд добровольных пожарных27.01.2020
Шелеховский район, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Олха Шелеховского района создали добровольный пожарный отряд. Об этом сообщает пресс-служба штаба ОНФ в Иркутской области.
В Иркутской области проходит профориентационная акция «Мой выбор»27.01.2020
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Профориентационная январская акция «Мой выбор» стартовала в Иркутской области при содействии Центра поддержки гражданских инициатив и сторонников партии «Единая Россия» в рамках мероприятий календаря «Партия Добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
В Бурятии с подозрением на коронавирус госпитализирован уроженец Забайкалья27.01.2020
Бурятия, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус госпитализирован 36-летний уроженец Забайкалья. Мужчина вернулся из путешествия по Азии и в Бурятии был проездом, сообщают РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.
В школах и садиках Иркутска усиливают контроль за здоровьем детей27.01.2020
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В учреждениях образования Иркутска в преддверии сезона повышенного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ усилят контроль за состоянием здоровья детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутске День студента отметили на катке острова Конный27.01.2020
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около двух тысяч человек приняли участие в праздновании Дня студента в Иркутске. На острове Конный для них организовали массовое катание, выступление творческих студенческих коллективов, розыгрыш призов и вручение подарков, а также праздничный салют и дискотека на коньках. Об этом сообщает пресс-служб мэрии.
Для студентов Братска организовали праздник в формате КВН27.01.2020
Братск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Братского городского местного отделения партии «Единая Россия» организовали и провели праздничное мероприятие ко Дню студента в культурно-досуговом центре «Современник». Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников27.01.2020
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске