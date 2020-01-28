Единороссы Приангарья организовали мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партийного проекта «Историческая память» партийцы местных отделений партии «Единая Россия» проводят в Приангарье мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в рамках акции партийцы навещают ветеранов, предлагают помощь и вручают памятные подарки. Так, активисты Иркутского городского отделения «Единой России» 27 и 28 января навестили 40 ветеранов-блокадников, проживающих в Иркутске, и вручили им цветы с памятными подарками. По словам старейшей свидетельниц блокады Ленинграда Тамары Григорьевой, то время выдалось очень тяжелым для ее семьи. На тот момент ей было 12 лет. Женщина с болью вспоминает времена голода и звуки взрывающихся бомб. Тот «черный» отрезок времени Тамара Ивановна никогда сможет забыть. В Саянске ветерана Зинаиду Знаменскую навестили депутат городской думы, член партии «Единая Россия» Кира Осипова, главный специалист социальной защиты администрации города, сторонник партии Галина Алексеева, исполнительный секретарь Саянского городского отделение ЕР Галина Чернова, молодогвардейцы и волонтеры СОШ №3. Для ветерана ребята исполнили трогательные стихи и песни о войне. За чаепитием Зинаида Знаменская поделилась своими воспоминаниями о событиях того жуткого времени. Завершилось мероприятие вручением из рук ветерана партийных билетов новым членам партии «Единая Россия». – Беседа получилась душевной: очень теплой и домашней. Для новых членов партии получение партийных билетов из рук Зинаиды Знаменской стало по-настоящему значимым памятным событием, поскольку ребята относятся к ветерану с глубоким уважением и почтением. Мы гордимся, что среди нас есть такие люди. И сделаем все, чтобы окутать их вниманием и заботой, ведь это самое малое, что мы можем для них сделать, – подчеркнула Галина Чернова. Партийцы Боханского района совместно с районным Советом ветеранов поздравили троих, живущих в районе ветеранов-блокадников. Среди них – ветеран Великой Отечественной войны, который воевал на западном фронте и участвовал в обороне Ленинграда – 95-летний Василий Воронин. Партийцы выслушали рассказы старших соотечественников и пожелали им крепкого здоровья. В Ангарске своих героев, выстоявших ужасы блокадного Ленинграда, чествовали мэр города, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергей Петров, секретарь местного отделения партии Александр Городской и исполнительный секретарь горотделения партии Ольга Бархоткина. – Местное отделение партии приняло активное участие в подготовке праздничного концерта для ветеранов. Накануне праздника наши однопартийцы, работающие парикмахерами, посетили ветеранов и помогли подготовиться к памятному вечеру. Это давно стало доброй традицией Ангарского отделения «Единой России». Кроме этого, был организован праздничный концерт, после которого ветераны собрались за ужином в местном кафе, – рассказала Ольга Бархоткина. Напомним, блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалось лишь шестая – операция «Искра» в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

боханский район

единая россия

иркутск

саянск

уобо Тэги: View the discussion thread.