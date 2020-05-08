Единороссы Приангарья присоединились к всероссийской акции «Звонок ветерану»

Иркутская область, 09.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Все члены регионального политического совета ИРО партии «Единая Россия», в том числе, секретарь реготделения, депутат Госдумы Сергей Сокол и руководитель регионального исполнительного комитета партии Ольга Уватова присоединились к всероссийской акции «Звонок ветерану».

– Мы всегда должны помнить, что обязаны старшему поколению своей жизнью и свободой. Наш долг не только сегодня чествовать ветеранов, наша обязанность – всегда и во всем им помогать. Звонок ветерану это не просто выражение нашей благодарности. В процессе общения мы узнаем об их потребностях, и стараемся выполнить их пожелания. Волонтерский центр «Единой России» работает ежедневно и будет работать, пока хоть один ветеран будет нуждаться в нашей поддержке, – сказал Сергей Сокол.

В Иркутской области в честь праздника организовано множество акций нового формата, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия». «Фронтовые бригады», созданные в рамках реализации партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины», проводят концерты для ветеранов с целью создать атмосферу праздника. Ветеран сможет смотреть и слушать концерт, не выходя из дома. В программе выступлений – стихи и песни военных лет. Ветераны предупреждены заранее о времени выступления.

Жильцы дома, во дворе которого пройдет такой концерт, также могут записывать видео исполнения песен и выкладывать в социальные сети с хэштегом #ЗнатьЧтобыПомнить #ГеографияПодвига38 #ГодПамятиИСлавы #НаследникиПобеды38.

Таким образом, ветераны из окон своей квартиры увидят театрализованное представление, а жители близлежащих домов узнают, что рядом с ними живет настоящий Герой.

Организаторы акции также убедительно призывают беречь себя и своих близких, соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицы. Профессиональное звуковое оборудование на концертной площадке позволит всем желающим услышать выступления артистов. А присоединиться к праздничному поздравлению, исполнить любимые песни, прочитать стихи и поздравить ветеранов можно из окон или с балконов квартир.