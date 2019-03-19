Экофестиваль «Байкальский калейдоскоп» проведут в Иркутске En+ Group и ассоциация «Защитим Байкал вместе»

Иркутская область, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - 25 марта на арт-заводе «Доренберг» состоится девятый областной экологический фестиваль школьников «Байкальский калейдоскоп». Фестиваль посвящен Всемирному дню водных ресурсов. Его участниками станут около 100 учеников 5-11-х классов из 34 учебных заведений Иркутской области. Организаторы и учредители фестиваля – ассоциация «Защитим Байкал вместе» и компания En+ Group. В Иркутске 25 марта состоится девятый областной экологический фестиваль школьников «Байкальский калейдоскоп». Мероприятие пройдет на площадке Fedor hall арт-завода «Доренберг» (ул. Баррикад, 51/9). В этом году экофестиваль «Байкальский калейдоскоп» пройдёт в формате конкурса экологических инсталляций о природе и воде. Главные темы фестиваля – озеро Байкал и вода в жизни человека. Девиз «Байкальского калейдоскопа–2019»: «Где вода – там жизнь!». Идея создания школьниками инсталляций была выбрана для наглядного и понятного представления влияния человека на состояние озера – чистоту байкальской воды, его флору и фауну. Также ребята обсудят возможности рационального использования воды в быту. Приглашение представить свои работы на фестивале получили 101 школьник и педагоги из 34 городских и районных муниципальных образовательных учреждений Иркутской области. География проекта: города Тулун, Тайшет, Ангарск, Иркутск, Братск, Черемхово, Усть-Кут, Усолье-Сибирское, Алзамай; Осинский, Тайшетский, Нижнеудинский, Братский, Куйтунский, Нижнеилимский, Зиминский, Чунский, Шелеховский и Иркутский районы, поселки Куйтун, Усть-Уда, Усть-Орда. Фестиваль пройдет в рамках Дней защиты от экологической опасности, проводимых на территории Иркутской области. Его основная цель – формирование экологической культуры у школьников через проектно-творческие формы работы. Команды, состоящие из двух-четырех ребят, представят свои инсталляции по темам: «Круговорот воды в природе», «Экономия воды в быту», «Вода и здоровье», «Тайны байкальской воды» (обитатели озера, которые очищают воду Байкала), «Грязь в вечном споре с чистотой», «Счастливый человек природу бережет», «Байкал в жизни людей», «Байкальская вода дороже золота», «Будущее озера Байкал», «Здоровая природа - здоровый человек». Увидеть работы участников фестиваля могут все желающие. Гостей ждут с 10:00 до 14:00. С 14:00 до 15:00 состоится награждение команд. Вход свободный. Татьяна Бутакова, директор ассоциации «Защитим Байкал вместе»: – Для меня «Байкальский калейдоскоп» – это насыщенное эмоциями и любовью мероприятие. На фестиваль съезжаются школьники и педагоги из самых разных, отдаленных мест Иркутской области. «Байкальский калейдоскоп» дает ребятам возможность показать свои творческие и интеллектуальные способности, проявить свой скрытый потенциал. Для педагогов – это возможность обменяться опытом, поучиться друг у друга. Многие участники не только впервые выступают публично, но и впервые летят на самолетах, едут на поездах и видят озеро Байкал. Благодаря фестивалю я познакомилась со многими талантливыми детьми из поселков наших муниципальных районов, которых заботит чистота природы и будущее места, в котором они живут. Фестиваль для участников – это новый взгляд на мир экологии, творчества, общения, это двери для новых собственных открытий. Идея фестиваля живет уже девять лет, и нет сомнений, что он необходим. Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group: – С 2012 года экофестиваль «Байкальский калейдоскоп» является важным проектом комплексной программы En+ Group по защите Байкала, в которую входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные инициативы. Поддерживая восьмой год детские мероприятия, направленные на воспитание экологического сознания школьников Иркутской области, мы делаем вклад в настоящее и будущее сохранения природы нашего региона. Ребята живут рядом с уникальным природным объектом – озером Байкал, крупнейшим резервуаром пресной воды, который требует совершенно особого изучения и отношения. Школьники нетривиально заявляют об экологических проблемах и находят творческие решения. Получив признание, поддержку со стороны сверстников, экспертов, педагогов дети становятся проводниками экологических идей в своих семьях, школах, дворах, социальных сетях. Сегодня в мире вопросы экологической осознанности и исчерпаемости ресурсов выходят на первый план, и такие дети планируют свое будущее с учетом новой реальности – заботы и защиты своей планеты. СПРАВКА: Областной экологический фестиваль школьников «Байкальский калейдоскоп» существует с 2010 года и начинался как экологический фестиваль для школьников, проживающих в Иркутском районе. За 9 лет мероприятие выросло в экологический проект, который объединил учащихся 5-11-х классов из 22 районов Иркутской области (Заларинский, Аларский, Нижнеилимский, Эхирит-Булагатский, Куйтунский, Усольский, Черемховский, Чунский, Осинский, Тайшетский, Нижнеудинский, Зиминский, Усть-Удинский, Мамско-Чуйский, Балаганский, Тулунский, Ольхонский, Слюдянский, Братский, Шелеховский, Ангарский, Иркутский районы) и 15 городов региона (Усть-Кут, Байкальск, Слюдянка, Свирск, Тайшет, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Братск, Тулун, Алзамай, Нижнеудинск, Саянск, Черемхово, Ангарск, Иркутск). В 2015 году к проекту присоединились школьники из столицы Республики Бурятия –Улан-Удэ.

существует с 2010 года и начинался как экологический фестиваль для школьников, проживающих в Иркутском районе. За 9 лет мероприятие выросло в экологический проект, который объединил учащихся 5-11-х классов из 22 районов Иркутской области (Заларинский, Аларский, Нижнеилимский, Эхирит-Булагатский, Куйтунский, Усольский, Черемховский, Чунский, Осинский, Тайшетский, Нижнеудинский, Зиминский, Усть-Удинский, Мамско-Чуйский, Балаганский, Тулунский, Ольхонский, Слюдянский, Братский, Шелеховский, Ангарский, Иркутский районы) и 15 городов региона (Усть-Кут, Байкальск, Слюдянка, Свирск, Тайшет, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Братск, Тулун, Алзамай, Нижнеудинск, Саянск, Черемхово, Ангарск, Иркутск). В 2015 году к проекту присоединились школьники из столицы Республики Бурятия –Улан-Удэ. В 2019 году фестиваль впервые пройдет в Иркутске, до этого проект реализовывался в городе Байкальск. Организатором детского экофестиваля все эти годы выступает ассоциация «Защитим Байкал вместе». С 2012 года компания En+ Group стала поддерживать «Байкальский калейдоскоп» и включила его в свою комплексную программу по защите и сохранению озера Байкал. Также фестиваль ежегодно поддерживают министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, министерство образования Иркутской области и ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей». За время существования фестиваля в нем приняли участие более 900 человек. En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы компании расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей (из них более 300 млн – на проекты и программы в Иркутской области).

– ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы компании расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей (из них более 300 млн – на проекты и программы в Иркутской области). Одно из основных направлений социальной политики группы – забота об окружающей среде. С 2011 года компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. В нее входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты – в т.ч., экологическая акция по уборке берегов Байкала «360», «Экологический автобус», Школа экологического предпринимательства, «Байкальский калейдоскоп», реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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