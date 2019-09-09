Экологическая акция En+ Group «360» состоялась на Байкале в новом формате

Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, подвёл итоги экологической акции «360», проведенной на берегах Байкала 7 сентября. В этом году 500 волонтеров собрали 6 «КамАЗов» мусора, обустроили 530 м экотропы, установили три пикниковые зоны. Акция состоялась в пяти местах. Экологическая акция «360» – это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, которую компания реализует с 2011 года. В программу входят экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты. В этом году акция «360» проводилась в 5 местах на северном побережье Байкала в новом формате. Большинство из точек проведения акции были труднодоступными. В пади Щегловка на берегу Ангары, бухтах Широкая и Берхин убирали мусор и устанавливали пикниковые зоны, в окрестностях пос. Бугульдейка убирали мусор, а в Большом Голоустном строили и восстанавливали экологическую тропу. За время проведения акции было собрано в общей сложности 6 «КамАЗов» мусора, установлено три пикниковых зоны, построено 210 м новой экотропы и реконструировано 330 м существовавшей. В этом году впервые за время проведения акции «360» на территории Иркутской области в Щегловке и Бугульдейке проводился раздельный сбор мусора. Всего на двух точках было собрано 1869 кг стекла, 930 кг металла, 146 кг пластика, 12,5 кг пластиковых крышечек от бутылок. Среди самых экзотических находок, обнаруженных волонтерами, - старинные карманные часы, несколько стиральных машин, части телевизоров, матрац, два дивана, бамперы от автомобилей, умывальник, две коляски от мотоцикла «Урал», утюг, обувь, пальто, мотоциклетные шлемы, скелет лошади, пылесос, бумеранг, пропеллер. Участниками экологической акции «360» стали 500 волонтеров. Они съехались на берега Байкала не только из Иркутской области, но и из Новосибирска, Томска, Якутска, Твери, Тульской области, Астрахани, с Сахалина, из Украины. В уборке мусора в районе пос. Бугульдейка приняли участие генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group) Михаил Хардиков и директор компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (управляет ГЭС En+) Сергей Кузнецов. Среди участников акции также – корпоративные волонтеры, представлявшие 21 федеральную и региональную компании, 7 организованных групп студентов и школьников. Экологическая акция «360» – прямое продолжение Всероссийского волонтерского экологического экомарафона En+ Group «360 минут», в свою очередь, развившего акцию «360 минут ради Байкала». Во время первой волонтерской акции в 2011 году 100 сотрудников «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) собрали на байкальском мысе Улирба около 500 мешков с мусором, который был вывезен на полигон бытовых отходов. За время реализации проекта (2011-2018 годы) эковолонтерами стали 144 500 человек. С их помощью было убрано и утилизировано более 4500 т мусора в различных регионах РФ. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц. В этом году акция «360» состоялась при поддержке Ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская тропа», сортировка мусора была произведена при поддержке компании REUS. Мероприятия акции «360» проводились на территории и при активном содействии Прибайкальского национального парка. О новостях акции можно узнавать в аккаунтах проекта в социальных сетях – project360plus. Михаил Хардиков, генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group): – Главное достижение экологической акции «360» – мы сделали масштабные уборки природных территорий трендом. Сегодня нашу инициативу поддерживают тысячи волонтеров, десятки организаций, муниципалитеты, которые сами собирают добровольцев и выходят на уборку мусора. Мы видим, как ситуация меняется, берега Байкала становятся чище. В этом году мы обновили формат акции, включив в нее, помимо уборки, обустройство экотропы и установку пикниковых зон. В ближайшее время наша комплексная программа по защите Байкала и заповедных территорий также трансформируется. Мы верим, что заботиться о природе нужно 365 дней в году. Именно поэтому наша новая программа «365 со знаком +» будет включать не только волонтерскую акцию на Байкале, но и экологический мониторинг водных объектов, грантовый конкурс экологических проектов, а также другие мероприятия и акции для жителей Иркутска и региона. Только неравнодушное отношение и участие помогут сделать Байкал чище, а туризм – более экологически ответственным. По сообщению пресс-службы En+ Group Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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