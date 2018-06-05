Экологические отряды мэра начали свою работу в Иркутске

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в рамках проекта «Молодежь за чистый город» начали работу экологические отряды мэра. Молодые бойцы будут помогать поддерживать чистоту и порядок в областном центре.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, такое обязательство участники экологических отрядов дали главе Иркутска Дмитрию Бердникову на торжественном построении.

– 2018-й год объявлен в России Годом добровольца и волонтёра. Я искренне рад, что в нашем городе сложились свои традиции добровольчества. Одна из них – молодёжный экологический десант, – отметил Дмитрий Бердников. – Ребята, ваша активная гражданская позиция, ваш вклад в общественную жизнь Иркутска – это и есть настоящий патриотизм! Только от нас с вами зависит, каким будет наш родной город.

В этом году в отряд было подано 347 анкет. В ряды экодесанта принято 88 бойцов основного и 60 бойцов резервного состава отряда. Остальные ребята, сдавшие документы, будут находиться в кадровом резерве. В этом году, как и в прошлом, к работе в отряде привлекаются трудные подростки, стоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Как рассказал командир отряда Олег Кондауров, бойцы в ближайшие дни приступят к работе. Ребята будут очищать берега Ушаковки, сад Томсона, пляж Якоби и другие территории.

– Сформированы четыре отряда бойцов для работы в каждом округе. Ребята заняты по четыре часа пять дней в неделю. График, в первую очередь, зависит от погодных условий, – подчеркнул Олег Кондауров. – Опыт прошлого года показал, что привлечение «трудных» подростков дает положительный результат: ребята исправляют свое поведение и меняют взгляды на жизнь.

Отряды примут активное участие не только в наведении порядка и благоустройстве города, но и в общегородских мероприятиях, спортивных праздниках. Планируется, что в этом году экодесант будет работать до начала сентября.