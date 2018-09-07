Экономистов Иркутской области поздравляют с Днем финансиста

Иркутская область, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - Первые лица Иркутской области поздравляют работников экономической сферы Приангарья с Днем финансиста.

Уважаемые работники финансовой сферы! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем финансиста!

Этот день по праву отмечают работники многих структур: банков, страховых организаций, финансово-экономических служб предприятий и, конечно, финансовых органов государственной власти.

Успешное экономическое развитие региона невозможно без эффективной работы финансовой системы – одной из самых сложных и динамичных отраслей экономики. Грамотное планирование и распределение денежных ресурсов, управление эффективностью расходования средств, развитие доходных источников для бюджетов всех уровней – вот далеко не полный перечень задач, которые с успехом решают финансисты. Ваша работа требует ответственного подхода, высокого профессионализма, порядочности и точности.

От души желаю успешного управления доходами, энергии для реализации всех планов, оправдания добрых надежд и главное – здоровья и благополучия!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые бухгалтеры и финансисты, работники банков и казначейств, аналитики и аудиторы! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем финансиста!

Стабильная работа любого предприятия, организации и органа власти невозможна без грамотного финансового планирования и надлежащего контроля над использованием средств. В свою очередь, корректный финансовый прогноз, умение мобилизовать источники доходов, правильно определить приоритеты по расходам гарантируют исполнение взятых на себя обязательств и успешное экономическое развитие организации. Поэтому работе финансистов на любом предприятии отводится ключевая роль.

Важнейшую роль финансовый сектор играет на муниципальном и государственном уровнях, поскольку местные, региональные и федеральные бюджеты имеют огромную социальную составляющую. Так, около 70% расходов бюджета Иркутской области направляются на социальные нужды – выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, оказание мер социальной поддержки различным группам населения, здравоохранение, образование, спорт. А, кроме того – строительство школ, детских садов, больниц, социальных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры и благоустройство территорий.

Работа финансиста требует высокого уровня знаний законодательства, умения работать с большими объемами информации, особого аналитического мышления, собранности и внимательности. За каждой цифрой финансового документа стоит кропотливый труд профессионалов высокого уровня, которые осознают возложенную на них огромную ответственность.

Уважаемые ветераны и работники финансовой сферы, от всей души благодарю вас за добросовестный труд на благо родного Приангарья! От имени депутатов областного парламента желаю вам профессионального роста, крепкого сибирского здоровья, благополучия и оптимизма!

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка