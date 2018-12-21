Экскурсии, мастер-классы и праздники – Ботсад ИГУ приглашает иркутян на новогодние каникулы

Иркутск, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ приглашает детей и взрослых на увлекательные новогодние мероприятия, которые пройдут со 2 по 8 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Ботсада. 2 января, 12.00 – тематическая экскурсия по большой оранжерее «Загадочные тропики». Гостей ждёт увлекательное путешествие по самым экзотическим странам и континентам, и всё это в пределах одной оранжереи Ботанического сада! Участники экскурсии «побывают» в Латинской Америке и Африке, увидят растения из Австралии и труднодоступных горных районов Вьетнама, узнают, какие представители флоры играют роль новогодней елочки в южных странах и насладятся радостью общения с природой. 3 января, 12.00 – мастер-класс по акварели «Рисуем тропические листья». Тропические принты и рисунки экзотических растений неизменно популярны в дизайне интерьера. На занятии можно будет найти для себя источник вдохновения среди тропических оранжерейных растений, узнать некоторые секреты акварели и воплотить свои творческие замыслы в произведение искусства. Количество мест ограничено. Запись по тел. 41-34-76, 97-91-41. 4 января, 12.00 – семейный праздник «Новый год в парке Юрского периода». На этом большом празднике, проходящем в рамках выставочно-просветительского проекта «Эволюция», для гостей будет подготовлено множество познавательных и развлекательных событий. Участников праздника ждёт экскурсия по выставке «Эволюция», где они смогут узнать, как изменялась природа на Земле в течение 3,5 миллиардов лет, увидеть своими глазами разнообразные вымершие животные и растительные формы, существовавшие на нашей планете в палеозойскую эру, а также те, которые пережили все природные катаклизмы и сохранились до наших дней в практически неизменном виде. И дети, и взрослые смогут принять участие в увлекательном занятии по палеозоологии, на котором узнают об эволюции опорно-двигательного аппарата водных и наземных животных и поэкспериментируют с тем, как по-другому могла бы пойти эволюция и каких бы животных она породила. Также гостей праздника ждут игры и викторина, подведение итогов конкурса «Сочини своего динозавра» и награждение победителей, просмотр научно-популярных фильмов о динозаврах и чаепитие. 5 января, 12.00 – занятие по палеонтологии для детей «По следам невиданных зверей». Детей ждёт увлекательная игровая экскурсия по выставке «Эволюция» и занятие со специалистом-палеозоологом, который расскажет, как следы помогают учёным восстановить облик вымерших животных. 6 января, 12.00 – занятие по палеонтологии для детей «Насекомые vs динозавры. Кто кого?». Детей ждёт погружение в увлекательный мир палеонтологии в формате экскурсии, практического занятия и игры. Вместе со специалистом по палеозоологии, Владимиром Хидекелем дети узнают о том, на какие периоды делится геохронологическая шкала, какие виды насекомых, известных в современном мире, могли обитать вместе с динозаврами, что такое эндоскелет и экзоскелет, их плюсы и минусы. В заключение каждый ребёнок сделает поделку с динозавром или вымершим насекомым, которую сможет забрать с собой. 7 января, 12.00 – орнитологический праздник «Птичий переполох». В программе – экскурсия по территории ботанического сада со специалистом- орнитологом Владимиром Хидекелем, наблюдение зимующих видов птиц, работа с чучелами птиц по определению зимующих видов, мастер-класс по изготовлению кормушки с подкормкой, изготовление открытки-аппликации с изображением снегиря, синицы, поползня или дятла из цветной бумаги. 8 января, 12.00 – мастер-класс «Зимняя икебана». Искусство икебана пришло к нам из Японии. Оно означает создание композиций из цветов и различных срезанных веток в специальных сосудах. В зависимости от времени года в икебане могут использоваться разные растения и иные природные материалы. Мастер-класс проводит зав. Ботаническим садом ИГУ, кандидат биологических наук Светлана Сизых. Под её руководством каждый участник мастер-класса узнает об основных принципах формирования икебаны и сможет создать свою зимнюю композицию в японском стиле. Количество мест ограничено. Запись по тел. 41-34-76, 97-91-41. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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