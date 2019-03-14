Эксперт: для владельцев собак любой породы нужны специальные школы

Интернет, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев считает, что собаки любой породы могут быть опасны. По мнению главного кинолога, обязательные школы для собак и их владельцев необходимы, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на другие СМИ.

Эксперт привел статистику государственной ветеринарной службы: в Санкт-Петербурге в течение 15-17 лет такса стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных.

Министерство внутренних дел РФ ранее разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагается внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер.

Электрон Дементьев считает, что решением проблемы опасных собак является введение обязательных школ. Как он отметил, как в автошколе, нужно сначала обучить человека грамотному управлению своим животным, а затем обеспечить сдачу нормативов вместе с животным, которое должно слушаться своего хозяина.