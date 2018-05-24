Эксперт: иностранцев в Иркутске больше привлекают покосившиеся развалюхи, а не деревянные новоделы

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Большинство туристов едет через Иркутск на Байкал, но многие из них при этом хотят и посмотреть город. Иностранных гостей больше всего привлекает деревянное зодчество, музеи, церкви.

Об этом 24 мая рассказал руководитель Информационно-туристской службы Иркутска Роман Романов. Он отметил, что обычно в Иркутске иностранцы задерживаются на один-два дня. Чтобы продлить их пребывание в городе еще хотя бы на день, нужно создать какое-то яркое событийное мероприятие или открыть какой-то крупный привлекательный объект, например – аквапарк. Лишь в единичных случаях гости просят организовать для них поездки из Иркутска куда-то, помимо Байкала – в частности, в Ангарск, в Аршан и так далее. Так, например, фабрику мороженого «Ангария» любят посещать китайцы.

Роман Романов отметил, что 130-й квартал туристы воспринимают больше как место, где можно погулять и поесть, а китайцы – еще и закупиться, чем как исторически интересный объект. Иностранных гостей гораздо больше привлекают покосившиеся старые деревянные дома, чем новоделы. Обязательно большинство иностранцев посещает комплекс «Музея декабристов», также они любят осматривать храмы. Китайских гостей при этом особенно привлекает Казанский собор – туда происходят целые паломничества их соотечественников. Также туристов из Поднебесной интересуют объекты, связанные с советским периодом в истории Иркутска.