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Общество
20.09.2019

Эксперты медицины встретились на бизнес-форуме в Иркутске

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября провел свою работу первый Байкальский медицинский бизнес-форум. Цель форума – объединение частных медицинских предприятий и государственных структур здравоохранения России в деле консолидации усилий, направленных на решение общенациональных задач, с использованием современных методов и практик, применяемых в отрасли для улучшения качества и эффективности медицинских услуг.

По информации организаторов, масштабная отраслевая площадка Байкальского медицинского бизнес-форума «Частная медицина – курс на результат», собрала более 200 представителей медицинского сообщества из разных областей РФ. Территориальный охват участников значительный, это Иркутская область, Красноярский и Забайкальский край, Республика Хакасия, (Саха) Якутия, Тыва, Бурятия, Мурманск, Владимир, Кемерово.

В работе форума приняли участие Вероника Войцеховская (министерство здравоохранения Иркутской области), Евгений Рабцун (ЦСМ-САНТАЛЬ), Владимир Шпрах (Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования), Ольга Комышева и Дмитрий Горожанкин (клиника Скандинавия и «АВА-Петер»), Светлана Тяренкова (ООО «Юнилаб-Иркутск»), Сергей Федосов (проект ProDoctorov.ru), Евгений Бойченко (клиника «Рассвет»). Среди ключевых спикеров руководители федеральной группы медицинских компаний «Эксперт» и СРО «Национальной ассоциации медицинских организаций» – Елена Латышева, Владислав Шерстобоев и Андрей Коробов.

Эксперты медицины встретились на бизнес-форуме в Иркутске

На форуме обсуждались актуальные темы по проблемам и перспективам развития направлений деятельности медицинских организаций по ОМС и ДМС, происходил обмен опытом, управленческими практиками и инструментами построения эффективного менеджмента медицинской организации, поднимались вопросы подготовки и переподготовки медицинских кадров.

Форум в Иркутске – это продолжение череды бизнес-мероприятий с неизменным названием «Частная медицина – курс на результат» неоднократно организованных СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций» при поддержке федеральной сети диагностических и медицинских центров ГК »Эксперт», компании Philips и Olympus в городах России и являющимся одним из ключевых деловых мероприятий в сфере здравоохранения 2018-2019 годов.

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2019-09-19-06-42-12
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2019-09-18-10-41-58
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2019-09-17-08-21-16
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-2019-3500-
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-100-
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