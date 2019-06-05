|Общество
|06.06.2019
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Эксперты назвали самые чистые и самые грязные регионы России
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Москва, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Российские экологи составили рейтинги самых чистых и самых грязных регионов нашей страны.
Самыми чистыми регионами России признаны Алтайский край, Республика Алтай и две области - Белгородская и Тамбовская, пишут
Рейтинг по итогам весны 2019 года составила общественная организация «Зеленый патруль», передает РИА Новости.
Самыми грязными регионами России оказались Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Руководитель этой общественной организации Роман Пукалов рассказал, что минувшей весной жалобы на экологию продолжали поступать из Приморья, Иркутской и Самарской областей, Бурятии, из разных уральских городов и Кемеровской области.
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