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09.01.2019

Эксперты – о том, как россиянам вернуться в строй после новогодних праздников

Москва, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты рассказали, как быстро прийти в себя после новогодних праздников. После длительных каникул многим жителям России невероятно сложно перестроиться и вновь войти в обычный рабочий режим, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на другие СМИ.

В последний день праздников у многих россиян возникает тоска, с которой сложно бороться. Оказывается, это во многом связано с разочарованием – после Нового года люди массово решают начать новую жизнь, однако получается это у единиц. Чуда не происходит, вследствие чего настроение портится.

Кроме того, некоторые забывают о том, что есть «жизнь после праздников», однако каникулы заканчиваются и суровая реальность вступает в силу.

Именно поэтому во время праздничных застолий не рекомендуется позволять себе много лишнего – ни еды, ни алкоголя. Кроме того, не нужно ложиться под утро, а вставать днем. Чтобы переход в новый режим прошел безболезненно, в первые дни на работе не стоит требовать от себя слишком многого – нужно входить в ритм постепенно.

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