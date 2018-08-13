Эксперты обсуждают философию картины "Параллельное пересечение"

Интернет, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Картина "Параллельное пересечение" Алексея Зимина запечатлела собой, пожалуй один из самых прекрасных моментов нашей реальности, пик любовных чувств - процесс соития. Автор также умело пересекает параллельные, включая в своё произведение дополнительные смыслы. Подобные мнения все чаще можно встретить на площадках, где обсуждаются произведения современного искусства. И вправду: все мы знаем из курса геометрии, что параллельные прямые не пересекаются (старик Эвклид напутал с формулировкой, но речь не об этом). Но постойте! Момент, когда любящие люди, находящиеся в параллельных друг другу положениях, но ради своей любви пересекаются. Это также можно считать аллюзией на то, что два человека, каждый из которых не догадывался о существовании другого, живя "параллельно", "пересекают" свои жизненные пути, свои судьбы, несмотря на то, что, возможно, кто-то считал, что они не пара, не подходят друг другу. Банкротство юридических лиц в Зеленограде Тема секса в картине "Параллельное пересечение" и в искусстве Уже на протяжении достаточно долгого времени художники и искусствоведы спорят о границах и моральности изображения в живописи интимных сцен или обнажённого человеческого тела. Ещё с античных времён секс и любовь, как неотъемлемые атрибуты человеческой жизни, занимали особое место в искусстве. Великий психиатр Зигмунд Фрейд объяснял это тем, что инстинкт размножения является одним из основных не только для человека, но и для всех живых существ, ведь абсолютно все млекопитающие испытывают удовольствие (ведь если бы секс был бы неприятен, с нашим интеллектом мы бы давно вымерли). А искусство, тем и отличается от массовой культуры, что отражает видение автора той или иной стороны реальности, а не создает мифы. Греческие легенды полны описаний любви. Много позже они послужили источником вдохновения для многих художников как эпохи Возрождения так и более поздних периодов. Зная эти мифы зритель начинает по-новому переосмыслять картины тех лет, видя в них новые, смыслы. Так "новыми красками" заиграют для Вас такие произведения, как "Похищение Ганимеда" или "Дафнис и Хлоя". На картине "Параллельное пересечение" мы видим как мужчина и женщина занимаются любовью. У внимательного зрителя заинтересованность вызывает поза любовников. Они не обнимаются, их руки вытянуты вдоль собственных тел, как будто бы они просто выполняют тяжкий супружеский долг, не испытывая при этом никакого вожделения друг к другу. Возможно, автор хотел таким образом изобразить уставших друг от друга супругов, которые живут вместе лишь благодаря привычке, и даже в минуты единения заняты своими личными мыслями и проблемами, “живут параллельно” друг другу. Тема совместимости несовместимого Как уже было сказано выше - пересечение параллельностей, вещей, не имеющих общих точек, но при этом в чём-то похожих. Возможно, это и вправду, история о несчастном браке, где двое несовместимых, неподходящих друг другу людей пытаются "пересечься" хотя бы в постели, но и это для них невозможно так как истинная страсть возникает в любви, а не потому, что "так надо", "ну мы же супруги" или "чтоб всё как у людей". Оглянитесь вокруг себя - вы увидите множество супружеских пар, подобной той, что изображена на картине. Однако есть и другой вариант. Возможно, они несовместимы лишь, по мнению общественности. Возможно это те самые люди, во время своего первого, робкого "пересечения". Отсюда и боязнь отдаться чувствам, сомкнуть объятия и завершить наконец-таки поцелуй. Сколько примеров подобному мы найдём вокруг себя. А сколько классиков писали об этом. Антон Павлович Чехов писал "Заботиться о чужом мнении, отказывать себе в жизни из-за него - вот настоящий футляр". И не важно о чьем мнении идёт речь - друзья, сотрудники или, даже, родители - бояться не надо. Если чувствуешь - значит действуй. Банкротство ООО в Ступино И это касается не только любви, сколько людей бросили мечту из-за неосторожной фразы кого-то из близких "Это не твоё!", "Для этого нужен талант, а талант видно сразу" и многие, многие другие. Эти люди как будто не знают, что Пушкин начал говорить только в пять лет, а "блюзовый Моцарт" Роберт Джонсон долгие годы никак не мог научиться играть на гитаре. Гений это всегда 5% таланта и 95% труда над собой и постоянного совершенствования. Никто не рождается великим художником, физиком или политиком, но если стараться - каждый может им стать. "Параллельное пересечение" как представитель жанра "Фовизм" Это художественное направление, как и многие течения в современной живописи, возникло в начале прошлого века. К его особенностям можно отнести спонтанность и попытка создать передать эмоциональное напряжение событий, происходящих на полотне. Его художественными столпами можно считать чистоту, резкость и открытые локальные оттенки. Также ему свойственны упрощенные образы и нарушение правил линейной перспективы. Первые художники стремились запечатлеть мимолетные впечатления и, как и импрессионисты, не питали нежных чувств к классическим художественным догмам, в частности - к так называемой “салонной” живописи. Однако их работы во многом опирались на классическую живопись - так цвета в фовистских картинах являются важным художественным средством. Рассматриваемое в данной статье полотно можно отнести к данному жанру по нескольким причинам. Это и яркие цвета, и минималистичном изображение любовников. На картине буквально нет ничего лишнего, никаких отвлекающих деталей. Автор не изображает никаких подробностей полового акта или гениталий, тем самым не скатываясь в порнографию. Каждый элемент композиции присутствует на ней не просто так, играя отведенную ему роль. Руки пары, не сомкнутые в объятьях и губы, так и не слившиеся в поцелуе, лица размыты и изображают лишь силуэт. Также внимательный зритель заметил, что цвет кожи девушки светлее и нежнее чем у мужчины. Банкротство юридических лиц в Долгопрудном Творчество Алексея Зимина Автор картины "Параллельное пересечение", Алексей Зимин свои первые картины написал благодаря одному фактору: Любовь к прекрасному. Такими произведениями стали различные картины на тему космоса, которые по многим признакам можно отнести к гибриду абстракционизма и экспрессионизма. Одной из известных его работ является "Треугольник, круг и квадрат", которая использует яркие цвета, и выглядит достаточно необычно и концептуально. Она буквально цепляет взгляд, и вызывает ряд неожиданных ассоциаций возможных толкований. Эта картина - как будто маленький кусочек большого, комплексного полотна. Умело используя цвета, автор акцентирует внимание на каждом отдельно взятом кусочке и детальке. И каждый из них, несмотря на то, что оформлен в различном стиле, образует геометрические фигуры. Алексей довел до совершенства свою технику написания картин, не прекращая экспериментов с новыми стилями живописи. Также он регулярно устраивает выставки своих работ, которые собирают не только поклонников его необычного творчества, но и интересующихся искусством людей. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.