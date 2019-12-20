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21.12.2019

Эксперты портала Superjob.ru выяснили, чем запомнился иркутянам 2019 год

Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, чем запомнился уходящий 2019 год россиянам. В декабре эксперты попросили жителей крупных городов назвать наиболее важные события. Иркутяне составили свой топ.

Как сообщает пресс-служба портала, наиболее яркое впечатление в памяти иркутян оставило масштабное наводнение в Иркутской области. Его назвали 37% респондентов. На втором месте и 28% голосов – празднование Дня города и Вампиловский театральный фестиваль. Еще 9% людей озвучили празднование в Иркутске Дня Победы, 8% - ремонт автодорог.

Всего лишь 5% опрошенных ключевым событием года назвали лесные пожары. Повышение пенсионного возраста и выборы в городскую думу упомянули по 5%, местные спортивные соревнования – 3%.

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Отношение украинцев к казино неоднозначно19.12.2019
2019-12-19-16-49-25
Украина, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С развитием интернет технологий казино вышло на новый уровень и быстро распространилось по всему интернету. Это предоставило возможность играть в азартные игры всем желающим, независимо от региона проживания и возраста. Это можно делать даже бесплатно, так как многие онлайн-казино предоставляют большой выбор игр с демо-режимом и казино Адмирал не стало исключением. Все доступные игровые автоматы разработаны мировыми производителями и отличаются высоким качеством.
Доставка из Китая к Новому году 19.12.2019
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Интернет, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря онлайн-казино, азартные игры становятся всё более доступными. На сегодняшний день игровые порталы ежедневно посещают миллионы людей. Играть могут все, независимо от места проживания, пола, интересов и даже возраста. Многие предпочитают просто весело провести время, а есть и те, кто стремится обыграть казино. Всегда есть вероятность выиграть огромный джекпот, но чаще всего можно довольствоваться небольшими суммами отыгранных средств. Казино Золотой Кубок также привлекает геймеров своими бонусными программами.
En+ Group открывает в Иркутске новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света»18.12.2019
2019-12-18-08-02-15
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области организует в галерее Виктора Бронштейна новогоднюю мультимедийную выставку «Энергия света».
Иркутские кадеты приняли участие в Международном благотворительном кадетском балу18.12.2019
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Гостином дворе в Москве 17 декабря состоялся четвертый Международный благотворительный кадетский бал, приуроченный к отмечавшемуся 9 декабря Дню Героев Отечества и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Восемь воспитанников Иркутского кадетского корпуса имени Скороходова приняли участие в мероприятии при поддержке местного отделения «Единой России».
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Иркутская область, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с новогодними праздниками введут особый противопожарный режим.
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2019-12-18-05-13-51
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, совместно с движением «Живи на Байкале» провела волонтёрскую акцию на острове Конный. Сотрудники энергетических предприятий En+ Group в Иркутске украсили деревья новогодними игрушками и открыли гигантскую ледяную скульптуру «Шар желаний».
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2019-12-17-10-50-05
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