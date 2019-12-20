Эксперты портала Superjob.ru выяснили, чем запомнился иркутянам 2019 год

Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, чем запомнился уходящий 2019 год россиянам. В декабре эксперты попросили жителей крупных городов назвать наиболее важные события. Иркутяне составили свой топ.

Как сообщает пресс-служба портала, наиболее яркое впечатление в памяти иркутян оставило масштабное наводнение в Иркутской области. Его назвали 37% респондентов. На втором месте и 28% голосов – празднование Дня города и Вампиловский театральный фестиваль. Еще 9% людей озвучили празднование в Иркутске Дня Победы, 8% - ремонт автодорог.

Всего лишь 5% опрошенных ключевым событием года назвали лесные пожары. Повышение пенсионного возраста и выборы в городскую думу упомянули по 5%, местные спортивные соревнования – 3%.