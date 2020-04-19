Эксперты рассказали, на какие виды спорта делается больше всего ставок

Российская Федерация, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы интерес к ставкам на спорт неуклонно растет во всем мире в целом и в России в частности. Впрочем, в нашей стране еще достаточно высока доля новичков в этой сфере, а вот настоящих экспертов, капперов (подробнее на https://www.kapper-obzor.ru/) и надежных букмекерских контор – не так много, как на западе, например. Между тем, грамотный подход к игре на ставках может сделать это занятие не просто азартным развлечением, но и стабильной доходной статьей в бюджете. Практически первым вопросом, которым задается человек, решивший стать беттором, является выбор вида спорта для ставок. По большому счету, лучшим видом считается тот, который принесет прибыль. Однако на деле успешный выбор зависит от многих факторов. Это и способность игрока тщательно анализировать информацию, и наличие одной или нескольких стратегий ставок, и навыки банкролл-менеджмента, и удача, в конце концов. Можно, конечно, просто сделать пробную ставку на деньги, но лучше все же сначала потренироваться на симуляторе ставок. Что касается банкролл-менеджмента, то этот навык многие считают главным отличием профессионала от любителя. Это правильное управление игровым банком, основанное на надежных стратегиях, в том числе создания собственного лимита ставок и т.п. Многие новички при выборе спорта для ставок склоняются в пользу индивидуальных видов, полагая, что чем меньше участников, тем проще анализировать их игру. И сильно заблуждаются, ведь в одиночных видах спорта на результат может повлиять любая мелочь, начиная от психологического состояния спортсмена и его настроения, заканчивая его здоровьем в конкретный отрезок времени. Небольшая травма может перечеркнуть весь анализ беттора, и такие моменты сложно просчитать наперед. Если же травмируется один игрок из целой команды, его заменят, и на результат игры это может вовсе не повлиять. По данным одного из российских спортивных интернет-порталов, в 2019 году наибольшее количество ставок было сделано на футбол: почти 38% от общего числа. На втором месте по популярности идет теннис — 25%, третье место у хоккея — 10%. На баскетбол ставили 8% бетторов, на волейбол и настольный теннис – по 5%, а 9% - на другие виды спорта. Особым успехом пользуются популярные спортивные дисциплины с крупными международными турнирами и ведущими клубными лигами мира. У букмекерских контор они тоже в приоритете – с наибольшим выбором пари и более крупными ставками. В целом, для выбора оптимального вида спорта для ставок профессионалы советуют новичкам сделать три простые вещи: выбрать ту спортивную дисциплину, в которой он разбирается лучше всего, определить турниры, самые освещаемые в известных спортивных изданиях, проверить результативность собственной стратегии игры на симуляторе ставок. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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