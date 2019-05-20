Эксперты: россияне стали реже ездить в Молдову, Литву и Люксембург

Москва, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты подсчитали, в какие страны Европы россияне стали ездить реже. Для этого они сравнили купленные авиабилеты за первые четыре месяца этого года и за аналогичный период прошлого, сообщают argumenti.ru .

Оказалось, что меньше всего туристы из России стали интересоваться республикой Молдовой. Россияне стали ездить туда на 8% реже. При этом авиабилеты по этому направлению подорожали на 28%.

Также меньший интерес в России стали проявлять к Люксембургу. Отправиться туда в этом году решили на 7% туристов меньше, чем в прошлом, передает Мир24. В список менее привлекательных стран попала также Литва – по этому направлению количество забронированных билетов снизилось на 5%.