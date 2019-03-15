Эксперты: в пяти муниципалитетах Иркутской области кризисная ситуация с первичной заболеваемостью наркоманией

Иркутская область, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Жигаловском, Тайшетском, Заларинском районах, а также в Черемхово и Усолье-Сибирском наблюдается кризисная ситуация с первичной заболеваемостью наркоманией. Об этом стало известно на заседании комитета по социокультурному законодательству ЗС Иркутской области 14 марта.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, также тяжелой названа ситуация в Свирске, Ольхонском и Усть-Илимском районах. Эту информацию озвучила на заседании секретарь антинаркотической комиссии Иркутской области Марина Горохова.

– Около шести с половиной тысяч молодых людей из 19 с половиной тысяч учащихся образовательных организаций, приглашенных на добровольное тестирование на выявление употребления наркотических средств, отказались его проходить. Между тем на проведение этого тестирования требуется дополнительно около 7 млн рублей, – рассказала она. – В целом уровень наркопотребления среди несовершеннолетних в Иркутской области по итогам прошлого года составляет 23,7 человека на 100 тысяч детей и подростков.

По мнению председателя комиссии по контрольной деятельности ЗС Тимура Сагдеева, тестирование в образовательных организациях должно стать обязательной процедурой. Как сообщила Марина Горохова, такая инициатива сейчас рассматривается на федеральном уровне.

С докладом о реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на заседании выступил заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Андрей Ахмадулин. В прошлом году финансирование программы составило 74,2 млн рублей, в 2019 году предусмотрено около 90 млн рублей, однако, заметил замминистра, средств недостаточно. В частности, не хватает денег на борьбу с дикорастущей коноплей в муниципальных образованиях. По количеству таких очагов регион занимает третье место в стране.

По итогам обсуждения парламентарии рекомендовали предусмотреть дополнительные средства на реализации подпрограммы при формировании областного бюджета на 2020 год. Кроме того, депутаты отметили, что нужно проверить эффективность работы кабинетов профилактики в образовательных организациях. Также они рекомендовали активизировать работу по поддержке некоммерческих государственных организаций в сфере профилактики наркомании и токсикомании.