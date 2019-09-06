ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Общество
06.09.2019

Экспертный клуб Иркутска: роль общественных советов и палат в развитии города

Иркутск, 06.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественные объединения жизненно необходимы для развития города. Эту идею высказали почти все участники заседания Экспертного клуба, которое состоялось 5 сентября 2019 года и было посвящено проблематике общественных институций. «Телеинформ» публикует выдержки экспертных мнений.

Поводом для обсуждения общественных советов, палат и ассамблей стала голодовка иркутского блогера и урбаниста Федора Т, который таким образом решил выразить протест прошедшим выборам в Общественную палату Иркутска шестого созыва. По мнению активиста, нарушена процедура выборов, да и к некоторым претендентам, ставшим затем членами палаты, есть вопросы. Чтобы восстановить справедливость, блогер со 2 сентября начал свою акцию.

Первой слово взяла президент молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской» Елена Творогова. Она отметила, что говоря о плюсах и минусах общественных институций, рассуждая, нужны они или бесполезны, неплохо понять, что давать оценку этому явлению вне контекста нет смысла.

– У меня всегда возникает ассоциация с молотком. Вот молоток сам по себе – плох он или хорош? Определить это можно только в процессе применения. Все мы помним, например, иркутскую историю с «молоточниками». Поэтому вектор оценки достаточно широк. То же самое для меня происходит с точки зрения общественных советов. Сами по себе они не имеют плюсов или минусов. Все зависит от людей: кто этот совет создал, для чего, какие люди в него вошли, кто его возглавил и так далее, – заметила Елена Творогова.

Затем смысл своего протеста объяснил Федор Т.

– Общественные советы – это возможность связать обычных людей с законсервированной внутри себя системой. У чиновников нет времени полноценно следить за изменениями, которые происходят в мире. Они не ездят на конференции, не ходят на лекции. Общественники помогают чиновникам сделать то, чего они не могут сами: получить квалификацию или дополнительное образование. Поэтому практики, которые есть сейчас в Москве, не реализуются в Иркутске, – заявил Федор.

Блогер отметил, что нашим чиновникам некогда интересоваться инновациями, которые происходят в столице, а еще у них нет механизмов, как эти инновации воплотить. Поэтому Иркутск так сильно отстает. Общественные институты могли бы исправить положение дел.

– Причина моего протеста в том, что у нас при выборах в Общественную палату Иркутска не получилось квалифицированного состава профессионалов. В этом созыве у нас несколько силовиков, архитекторов, ботаников. Это не представляет всё многообразие людей, классов, сословий, которое есть в Иркутске. У общества была возможность быть полноценно представленным в составе общественной палаты, но по какой-то причине не была достигнута, – продолжил Федор Т.

Зато туда попали те, кто, по мнению Федора Т, не должны были туда попасть. Например, Александр Расторгуев, представляющий Фонд памяти сибиряков. Их организация создана в 2018 году и не имела права выдвигать кого-то от своего имени. Это регламентируется официальными документами.

– Я выражаю требование к процессуальной справедливости. Нужно соблюдать правила игры, тем более, если эти правила писали вы сами. Есть правила – давайте попробуем по ним, – подытожил общественник.

Председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской области Альбина Широбокова высказала свое мнение по поводу реплики Федора Т об отставании Иркутска от Москвы.

– В начале я была уверена, что люди делают не правильно, потому что не знают или не понимают, как надо. Им нужно показать, тогда они начнут действовать. К своему ужасу за годы общественной работы я обнаружила, что должна созреть какая-то ситуация, должны поменяться мозги. Во всем, не только в общественных делах. Разрыв между Москвой и Иркутском как был до прихода информационных технологий пять лет, так и остался. Тогда я поняла и сказала себе: «Альбина, не суй людям то, что сейчас они не могут взять. Работай с тем, что есть и сади «точки роста». Чем я и занялась, – заявила Альбина Широбокова.

При ее участии, например, в 1995 году был создан первый в России объединенный совет НКО.

– Советы, на мой взгляд, нужны не для того, чтобы учить чиновников, как и что правильно делать. Советы не обсуждают новые технологии, у них другой функционал. Они нужны при любом, даже самом маленьком органе власти, чтобы советоваться с ней: как при принятии управленческих решений не загубить окончательно и бесповоротно жизнь людей, – добавила председатель комиссии.

Директор автономной некоммерческой организации «Иркутские кварталы», член Общественной палаты города Иркутска прошлых созывов Сергей Маяренков заметил, что членами общественных палат должны становиться люди, представляющие внушительный пласт какого-либо сообщества.

Есть, например, профессиональные сообщества, куда попадают видные, опытные промышленники или предприниматели, эксперты, которые обладают достаточным количеством знаний, опыта и могут экспертно представлять своих коллег по цеху. То же самое должно быть и с советами общественников. За теми, кто входит в состав Общественной палаты Иркутска, должна стоять команда, группа людей, большое-большое общество.

Кроме того, по его мнению, советы должны давать либо какую-то оценку действиям или проектам, либо генерировать какую-то инициативу. Правда, есть свой нюанс.

– Власть сама не может генерить инициативы. У них уже все продумано, расписано. А тут ты с этими инициативами к ним все время лезешь, мешаешь. Любая устойчивая система не хочет воспринимать ничего, что ей добавляет работы или мешает работать. Но очень много всего можно инициировать общественными советами, рассматривать это и даже делать, – резюмировал Сергей Маяренков.

Начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова заметила, что для нее вопрос о необходимости общественных советов риторический.

– У меня периодически возникает желание и необходимость создать общественный совет около своего управления. Я бы точно с уважением относилась к мнению специалистов, профессионалов в этом деле. Это – точка роста, возможность двигаться. Уж сколько мы в своей работе вынуждены креативить. И я могу посадить своих, накидать им идей, но кто это будет реализовывать? Мы, чиновники, завалены бумагами. Но у нас общественники иногда путают: они думают, что придут сейчас в общественные советы и будут чиновников напрягать, задавать неудобные вопросы. А у нас контрольных, надзорных органов и так хватает. Советы должны советовать. И когда придет понимание между общественными советами и органами, при которых они созданы, что они друг другу не соперники, а друзья, вот тогда пойдет рост, – отметила Ольга Куриленкова.

Также она добавила, что часто в Общественную палату Иркутска люди идут ради галочки или статуса. Всего 30% ее состава готовы работать и продвигать свои идеи.

Директор информационного агентства «Байкал 24» Владимир Кочетов высказал непопулярную среди экспертов точку зрения, что общественные палаты и советы – это неэффективные структуры.

– Это искусственно созданные органы, которые не несут полезной нагрузки. Их создает власть сверху, чтобы смягчить свои перекосы в политике. Общественные палаты можно использовать как инструмент, когда собираются какие-то вменяемые люди и пытаются что-то изменить и что-то сделать. Но, по-моему мнению, все эти инструменты сами по себе не являются достаточно эффективными. Есть гораздо более эффективные способы – те же экспертные объединения, которые могут что-то пролоббировать или накреативить. Общественные палаты, на мой взгляд, нежизнеспособны, – подчеркнул Владимир Кочетов.

Затем свою реплику об этом произнес Федор Т. Он предположил, что так происходит из-за плохо выстроенной системы освещения деятельности Общественной палаты Иркутска. Горожане не знают, чем она занимается, какие решения там принимаются. Сам активист пытался найти протоколы заседаний, но их не было. Как и аудиозаписей, которые, по закону, должны вестись и даже некоторое время храниться в архивах. Файлы блогеру получить не удалось.

Ольга Куриленкова на это заявила, что плохое освещение деятельности связано с журналистскими кадрами.

– У нас нет профессиональных журналистов, которые могут из круглого стола вычленить информационный повод. У нас журналисты всегда приходят на круглый стол, на встречу или на заседание и они ждут, что будет какой-то информационный повод или ещё что-то. Не может быть каждый раз сенсаций. Не каждый раз обсуждение – это сенсация. На мой взгляд, журналист должен прийти на заседании и в ходе обсуждения уловить какую-то тему, которую я бы, например, взяла в разработку, – сделала акцент Ольга Куриленкова.

Затем эксперты привели свои примеры эффективной работы общественных палат и советов города. Елена Творогова рассказала о том, как саду Томсона с помощью общественников и природоохранной прокуратуры присвоили особый статус. Альбина Широбокова заявила, что с помощью таких органов подняли проблему обеспечения детей-сирот жильем. Проблема не решена до сих пор, но, как отметила спикер, на нее хотя бы обратили внимание. Та же история с мониторингом детских домов. Он дал хорошие результаты, которые взяли в работу.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Почти 180 обращений к Владимиру Путину поступило на 5 сентября из затопленных районов Приангарья06.09.2019
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 5 сентября из территорий, пострадавших в результате наводнения, поступило 490 обращений граждан. Их них 175 направлены в адрес президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба губернатора.
Экспертный клуб Иркутска: роль общественных советов и палат в развитии города06.09.2019
Иркутск, 06.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественные объединения жизненно необходимы для развития города. Эту идею высказали почти все участники заседания Экспертного клуба, которое состоялось 5 сентября 2019 года и было посвящено проблематике общественных институций. «Телеинформ» публикует выдержки экспертных мнений.
Азартная сфера: казино – самые-самые, вход в личный кабинет казино Вулкан и о профессиях в игорных заведениях 06.09.2019
2019-09-06-08-00-05
Интернет, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Одним из самых экзотических казино в мире считают Tusk Rio Casino Resort. Его географическое место на карте – Южно-Африканская Республика, населенный пункт Клерксдорп. В пределах комплекса любителям азарта можно не только поиграть, здесь также хорошо провести время спортивно – сразиться в теннис, поплавать в бассейне или даже вообще заняться дайвингом. В целом место предполагает семейный отдых. Родители могут спокойно играть в казино, а взятых с собой ребятишек в это время развлекут на детской площадке воспитатели или аниматоры.
В Иркутской области зафиксировали первый в этом сезоне случай заболевания гриппом06.09.2019
2019-09-06-04-15-36
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зафиксировали первый в этом сезоне случай заболевания гриппом. Вирус подхватил житель областного центра, рассказал 6 сентября на брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Алексей Пережогин.
В Иркутской области высадят деревья, деньги на которые собрали во время акции «Мы – Сибирь»06.09.2019
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «S7» завершила сбор средств на посадку 1 миллиона деревьев в Сибири. В октябре часть из них высадят в Иркутской области, ежегодно страдающей от лесных пожаров, сообщает пресс-служба перевозчика.
Tele2 приглашает иркутян в онлайн-парк на лекцию «Эволюция добрых дел»05.09.2019
2019-09-05-09-38-52
Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей и гостей Иркутска на лекцию «Эволюция добрых дел – от волонтерства до социальных инвестиций». Мероприятие состоится в онлайн-парке Tele2 на острове Юность 6 сентября в 16.00, сообщает пресс-служба компании.
В Иркутской области сократилась рождаемость и выросла смертность05.09.2019
2019-09-05-08-09-13
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Численность постоянного населения Иркутской области за январь-июнь 2019 года сократилась на 2 тысячи 407 человек. К июлю в регионе проживали 2 млн 394 тысячи 193 человека. Об этом сообщает Иркутскстат.
Автозапчасти для иномарок: покупки в интернете и что нужно знать04.09.2019
Российская Федерация, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Любая техника со временем выходит из строя – и к автомобилям данный тезис также справедлив в полной мере. Аккуратное вождение и своевременно проведенное ТО оттянут этот момент времени, но не позволяет его избежать. В результате водитель начинает поиск комплектующих для ремонта – как в обычных, так и в онлайновых магазинах.
СМИ: глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, в какую сумму государству обходится бесплатная медицина05.09.2019
Москва, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, какая сумма выделяется правительством на оказание бесплатной медицинской помощи россиянам. Об этом сообщают argumenti.ru.
Иркутскстат: на тысячу жителей Приангарья приходится 4,6 разводов04.09.2019
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На тысячу жителей Иркутской области приходится 4,6 разводов по итогам 2018 года. Такие данные сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Шестьдесят иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии»04.09.2019
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Шестьдесят иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Братске провели экологический квест «День Братского моря»04.09.2019
Братск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В последний день лета в Братске отметили «День моря». Экологический праздник на побережье организовал Центр социальных программ РУСАЛа.
«Иркутскжелдорпроект» принял участие в ликвидации последствий ливневого паводка в Иркутской области04.09.2019
2019-09-04-02-56-03
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять региональных подразделений АО «Росжелдорпроект» (входящего в группу компании 1520), в том числе специалисты филиалов: «Иркутскжелдорпроект», «Уралжелдорпроект», «Челябжелдорпроект», «Забайкалжелдорпроект», «Дальжелдорпроект» приняли активное участие в обследовании жилых домов, подтопленных в Тайшетском районе Иркутской области в результате наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В Иркутском зоосаде поселилась пара полосатых мангустов04.09.2019
2019-09-04-02-10-48
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде поселилась пара полосатых мангустов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Эксперты: указ губернатора отменит строительство элитной высотки в историческом центре Иркутска04.09.2019
2019-09-03-11-36-06
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Появились основания остановить возведение девятиэтажного жилого комплекса на месте чаеразвесочной фабрики. Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению №359-пп правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.
В Иркутской области закрыли общественные пляжи03.09.2019
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 31 августа была завершена эксплуатация общественного пляжа, расположенного на Еловском водохранилище Ангарска, 3 сентября закрылся пляж в заливе Якоби Иркутского водохранилища в Иркутске.
В азиатских казино появились игровые автоматы, принимающие разную валюту03.09.2019
2019-09-03-09-00-44
Интернет, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В филиппинских казино появились первые в мире игровые автоматы, которые принимают не только местные банкноты, но и валюту ряда других стран. Эта система японских разработчиков компании Universal Entertainment Corp. является пока единственной в своем роде, и после апробации в Маниле будет внедряться в игорной индустрии других азиатских государств.
В Иркутской области начал работу форум спецназа России03.09.2019
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье начал свою работу 15-й международный форум спецназа России имени Ильи Старинова.
Гемблинг-индустрия: рост доходов в Литве, мобильное приложение Джойказино, амбиции на лидерство в Беларуси, правила поведения за игровым столом03.09.2019
Интернет, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Литве возросли доходы от онлайн гемблинг сегмента. Они достигли 17 с половиной млн евро. В наземных игорных заведениях государства также отмечен рост выручки в сравнении с показателями 2018 года. Для лицензиатов игорной индустрии страны ключевым источником дохода стало направление онлайн-беттинга. Рост в отрасли превысил 10 млн евро. Выручка онлайн-казино составила больше 6 млн евро.
В Японии скоро появятся казино-курорты03.09.2019
2019-09-03-08-41-30
Интернет, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Определённая категория людей привыкла расслабляться во время игры на деньги, получая от посещения казино настоящий кайф. Это относится и к онлайн-версии подобных заведений. Желающие испробовать удачу предпочитают выбирать игровые автоматы Вулкан wylkans-casino.com так как они имеют высокий уровень отдачи.
Авито: иркутянки чаще всего покупают самый маленький размер бюстгальтера03.09.2019
Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Авито к 105-летию со дня изобретения бюстгальтера выяснил, в каких городах России какой размер этого предмета гардероба покупают чаще. Оказалось, что в Иркутске самый популярный размер бюстгальтера – 70А. В среднем При этом самый распространенный объем его чашки среди всех россиянок – B.
Клещевой энцефалит этим летом подхватили 52 жителя Иркутской области03.09.2019
-52-
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала эпидсезона в Иркутской области зарегистрировали 14 тысяч 297 жалоб на укусы клещей. В 3400 случаях жертвами паразитов стали дети. Между тем, эти показатели на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Владимир Путин проверил исполнение поручений по решению проблем конкретных семей в Тулуне02.09.2019
Тулун, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин, который находится в Тулуне с рабочим визитом, пообщался с жителями города, с которыми встречался в рамках своего визита 19 июля, и проверил исполнение поручений по решению проблем конкретных семей.
РУСАЛ начинает прием заявок от волонтёров Приангарья на конкурс грантов «Помогать просто»03.09.2019
2019-09-02-10-17-53
Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Стартовал конкурс волонтёрских инициатив РУСАЛа «Помогать просто». Для реализации лучших проектов в семи регионах присутствия компания направит 5 млн рублей. Традиционно входят в географию конкурса территории присутствия компании в Иркутской области: Братск, Тайшет и Тайшетский район, Шелехов и Шелеховский район.
Глава МЧС России Евгений Зиничев подвел итоги аварийно-восстановительных работ после паводка в Иркутской области02.09.2019
Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Иркутскую область для оценки ликвидации последствий наводнения, нанесшего масштабный ущерб населенным пунктам 11-ти районов региона, в числе которых больше всего пострадали Тулун и Нижнеудинск.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников02.09.2019
Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Коллектив Вернинского карьера – как большая дружная семья02.09.2019
2019-09-02-04-35-26
Бодайбинский район, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Одно из важнейших подразделений «Полюс Вернинское» – горняки, работающие на Вернинском карьере в Бодайбинском районе. Сегодня в рубрике «Верные делу» рассказ об этом подразделении.
Коршуновский ГОК поздравляет первоклассников с Днем Знаний02.09.2019
2019-09-02-02-29-16
Железногорск-Илимский, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») организовал праздник ко Дню Знаний будущим школьникам, чьи родители трудятся на комбинате.
Керамическая плитка: где найти, в каких помещениях используется, выгоды приобретения и особенности выбора31.08.2019
Российская Федерация, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Востребованный и привычный отделочный материал для отделки стен и пола помещений – керамическая плитка. Этот материал выпускают разные производители. Среди географии стран есть Испания. Плитку можно приобрести разными способами, например, икать предложения в обычных специализированных магазинах и в торговых центрах строительного направления, или обратиться к сайтам, где выбора материала тоже достаточно. Выгодно, осуществляя поиск, обращать внимание на разные бонусные предложения, например, если проводится какая-то акция (скидочные дни, черная пятница и т.д.) или объявлена распродажа испанской плитки.
Мир путешествий: удобный сервис по выбору билетов и отелей, самые дорогие перелеты этого лета из России и интересные факты 31.08.2019
2019-09-01-16-28-37
Российская Федерация, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Если возникала необходимость в авиапутешествии (и не только), то можно использовать поиск билетов от tickets.kz. С помощью удобного фильтра этого сервиса можно посмотреть билеты на разные интересующие направления.
В Иркутской области подвели итоги акции «Собери ребенка в школу»02.09.2019
Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Традиционная Всероссийская акция «Собери ребенка в школу» была проведена в Иркутской области в рамках партийных проектов «Единой России» «Крепкая семья» и «Новая школа». Цель акции - помочь малообеспеченным и многодетным семьям обеспечить детей необходимыми учебниками и вещами, которые могут пригодиться в учебном процессе.
Онлайн-казино Гоуиксбет предлагает щедрые бонусы новичкам31.08.2019
2019-09-01-16-11-00
Российская Федерация, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Интернет-казино Гоуиксбет появилось на игровом рынке почти 5 лет назад, но уже успело приобрести большую популярность и спрос. Это и не удивительно, ведь на сайте игрокам предлагаются свыше 500 игровых слотов на самые разные тематики, которые удобно расположены по специальным категориям. Удобные и качественные игровые комнаты, вместе с постоянными акциями и бонусными начислениями не оставят равнодушным ни одного гемблера. Гемблеры отмечают, что лучшие игровые автоматы можно найти, перейдя на сайт казино Гоксбет, который приносит неплохие заработки.
Интернет-казино Эльдорадо радует бонусными программами31.08.2019
2019-09-01-15-43-00
Российская Федерация, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Особой популярностью у опытных геймеров пользуется онлайн-казино Эльдорадо, которое входит в топ 10 лучших заведений. Дизайн сайта создан с учётом всех пожеланий и предпочтений клиентов, чтобы сделать его максимально удобным и полезным. Логотипом казино служит блестящая золотая маска, а над ней расположены разделы сайта, а также все возможные акции, турниры, рейтинги и прочие поощрения. Войти на сайт можно после регистрации или же при помощи аккаунтов в соцсетях.
Машинки на радиоуправлении: как выбрать наилучшую модель31.08.2019
Российская Федерация, 1.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня огромным спросом пользуются радиоуправляемые модели: квадрокопетры, катера и яхты, авиамодели, мотоциклы. В интернет-магазине «PlanetaHobby» вашему вниманию представлены игрушки и вполне профессиональные устройства с пультом. Так, если вы любите гонки, но собственным спорткаром пока не разжились, или желаете сделать крутой подарок своим детям, в магазине «Планета Хобби» можно купить машинку на радиоуправлении с доставкой по Харькову, Киеву и другим городам Украины. Разброс цен поражает: от двухсот гривен до нескольких десятков тысяч. Как же выбрать оптимальный вариант под ваши задачи?
Спасатели МЧС высадили в Тулуне полтысячи саженцев молодой сосны01.09.2019
Тулун, 1.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожарные и спасатели Иркутского и Тулунского гарнизонов пожарной охраны, завершая аварийно-восстановительные работы в Тулуне, с готовностью подключились к идее озеленения территории, попавшей в зону затопления во время паводка на реке Ия.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске