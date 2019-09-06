Экспертный клуб Иркутска: роль общественных советов и палат в развитии города

Иркутск, 06.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественные объединения жизненно необходимы для развития города. Эту идею высказали почти все участники заседания Экспертного клуба, которое состоялось 5 сентября 2019 года и было посвящено проблематике общественных институций. «Телеинформ» публикует выдержки экспертных мнений. Поводом для обсуждения общественных советов, палат и ассамблей стала голодовка иркутского блогера и урбаниста Федора Т, который таким образом решил выразить протест прошедшим выборам в Общественную палату Иркутска шестого созыва. По мнению активиста, нарушена процедура выборов, да и к некоторым претендентам, ставшим затем членами палаты, есть вопросы. Чтобы восстановить справедливость, блогер со 2 сентября начал свою акцию. Первой слово взяла президент молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской» Елена Творогова. Она отметила, что говоря о плюсах и минусах общественных институций, рассуждая, нужны они или бесполезны, неплохо понять, что давать оценку этому явлению вне контекста нет смысла. – У меня всегда возникает ассоциация с молотком. Вот молоток сам по себе – плох он или хорош? Определить это можно только в процессе применения. Все мы помним, например, иркутскую историю с «молоточниками». Поэтому вектор оценки достаточно широк. То же самое для меня происходит с точки зрения общественных советов. Сами по себе они не имеют плюсов или минусов. Все зависит от людей: кто этот совет создал, для чего, какие люди в него вошли, кто его возглавил и так далее, – заметила Елена Творогова. Затем смысл своего протеста объяснил Федор Т. – Общественные советы – это возможность связать обычных людей с законсервированной внутри себя системой. У чиновников нет времени полноценно следить за изменениями, которые происходят в мире. Они не ездят на конференции, не ходят на лекции. Общественники помогают чиновникам сделать то, чего они не могут сами: получить квалификацию или дополнительное образование. Поэтому практики, которые есть сейчас в Москве, не реализуются в Иркутске, – заявил Федор. Блогер отметил, что нашим чиновникам некогда интересоваться инновациями, которые происходят в столице, а еще у них нет механизмов, как эти инновации воплотить. Поэтому Иркутск так сильно отстает. Общественные институты могли бы исправить положение дел. – Причина моего протеста в том, что у нас при выборах в Общественную палату Иркутска не получилось квалифицированного состава профессионалов. В этом созыве у нас несколько силовиков, архитекторов, ботаников. Это не представляет всё многообразие людей, классов, сословий, которое есть в Иркутске. У общества была возможность быть полноценно представленным в составе общественной палаты, но по какой-то причине не была достигнута, – продолжил Федор Т. Зато туда попали те, кто, по мнению Федора Т, не должны были туда попасть. Например, Александр Расторгуев, представляющий Фонд памяти сибиряков. Их организация создана в 2018 году и не имела права выдвигать кого-то от своего имени. Это регламентируется официальными документами. – Я выражаю требование к процессуальной справедливости. Нужно соблюдать правила игры, тем более, если эти правила писали вы сами. Есть правила – давайте попробуем по ним, – подытожил общественник. Председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской области Альбина Широбокова высказала свое мнение по поводу реплики Федора Т об отставании Иркутска от Москвы. – В начале я была уверена, что люди делают не правильно, потому что не знают или не понимают, как надо. Им нужно показать, тогда они начнут действовать. К своему ужасу за годы общественной работы я обнаружила, что должна созреть какая-то ситуация, должны поменяться мозги. Во всем, не только в общественных делах. Разрыв между Москвой и Иркутском как был до прихода информационных технологий пять лет, так и остался. Тогда я поняла и сказала себе: «Альбина, не суй людям то, что сейчас они не могут взять. Работай с тем, что есть и сади «точки роста». Чем я и занялась, – заявила Альбина Широбокова. При ее участии, например, в 1995 году был создан первый в России объединенный совет НКО. – Советы, на мой взгляд, нужны не для того, чтобы учить чиновников, как и что правильно делать. Советы не обсуждают новые технологии, у них другой функционал. Они нужны при любом, даже самом маленьком органе власти, чтобы советоваться с ней: как при принятии управленческих решений не загубить окончательно и бесповоротно жизнь людей, – добавила председатель комиссии. Директор автономной некоммерческой организации «Иркутские кварталы», член Общественной палаты города Иркутска прошлых созывов Сергей Маяренков заметил, что членами общественных палат должны становиться люди, представляющие внушительный пласт какого-либо сообщества. Есть, например, профессиональные сообщества, куда попадают видные, опытные промышленники или предприниматели, эксперты, которые обладают достаточным количеством знаний, опыта и могут экспертно представлять своих коллег по цеху. То же самое должно быть и с советами общественников. За теми, кто входит в состав Общественной палаты Иркутска, должна стоять команда, группа людей, большое-большое общество. Кроме того, по его мнению, советы должны давать либо какую-то оценку действиям или проектам, либо генерировать какую-то инициативу. Правда, есть свой нюанс. – Власть сама не может генерить инициативы. У них уже все продумано, расписано. А тут ты с этими инициативами к ним все время лезешь, мешаешь. Любая устойчивая система не хочет воспринимать ничего, что ей добавляет работы или мешает работать. Но очень много всего можно инициировать общественными советами, рассматривать это и даже делать, – резюмировал Сергей Маяренков. Начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова заметила, что для нее вопрос о необходимости общественных советов риторический. – У меня периодически возникает желание и необходимость создать общественный совет около своего управления. Я бы точно с уважением относилась к мнению специалистов, профессионалов в этом деле. Это – точка роста, возможность двигаться. Уж сколько мы в своей работе вынуждены креативить. И я могу посадить своих, накидать им идей, но кто это будет реализовывать? Мы, чиновники, завалены бумагами. Но у нас общественники иногда путают: они думают, что придут сейчас в общественные советы и будут чиновников напрягать, задавать неудобные вопросы. А у нас контрольных, надзорных органов и так хватает. Советы должны советовать. И когда придет понимание между общественными советами и органами, при которых они созданы, что они друг другу не соперники, а друзья, вот тогда пойдет рост, – отметила Ольга Куриленкова. Также она добавила, что часто в Общественную палату Иркутска люди идут ради галочки или статуса. Всего 30% ее состава готовы работать и продвигать свои идеи. Директор информационного агентства «Байкал 24» Владимир Кочетов высказал непопулярную среди экспертов точку зрения, что общественные палаты и советы – это неэффективные структуры. – Это искусственно созданные органы, которые не несут полезной нагрузки. Их создает власть сверху, чтобы смягчить свои перекосы в политике. Общественные палаты можно использовать как инструмент, когда собираются какие-то вменяемые люди и пытаются что-то изменить и что-то сделать. Но, по-моему мнению, все эти инструменты сами по себе не являются достаточно эффективными. Есть гораздо более эффективные способы – те же экспертные объединения, которые могут что-то пролоббировать или накреативить. Общественные палаты, на мой взгляд, нежизнеспособны, – подчеркнул Владимир Кочетов. Затем свою реплику об этом произнес Федор Т. Он предположил, что так происходит из-за плохо выстроенной системы освещения деятельности Общественной палаты Иркутска. Горожане не знают, чем она занимается, какие решения там принимаются. Сам активист пытался найти протоколы заседаний, но их не было. Как и аудиозаписей, которые, по закону, должны вестись и даже некоторое время храниться в архивах. Файлы блогеру получить не удалось. Ольга Куриленкова на это заявила, что плохое освещение деятельности связано с журналистскими кадрами. – У нас нет профессиональных журналистов, которые могут из круглого стола вычленить информационный повод. У нас журналисты всегда приходят на круглый стол, на встречу или на заседание и они ждут, что будет какой-то информационный повод или ещё что-то. Не может быть каждый раз сенсаций. Не каждый раз обсуждение – это сенсация. На мой взгляд, журналист должен прийти на заседании и в ходе обсуждения уловить какую-то тему, которую я бы, например, взяла в разработку, – сделала акцент Ольга Куриленкова. Затем эксперты привели свои примеры эффективной работы общественных палат и советов города. Елена Творогова рассказала о том, как саду Томсона с помощью общественников и природоохранной прокуратуры присвоили особый статус. Альбина Широбокова заявила, что с помощью таких органов подняли проблему обеспечения детей-сирот жильем. Проблема не решена до сих пор, но, как отметила спикер, на нее хотя бы обратили внимание. Та же история с мониторингом детских домов. Он дал хорошие результаты, которые взяли в работу. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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