Экстренную медпомощь в новогодние праздники в Иркутской области будут оказывать круглосуточно

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года экстренная медицинская помощь будет оказываться круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Первичную медико-санитарную медицинскую помощь жители Приангарья 30 декабря 2018 года и со 2 по 6 января 2019 года в амбулаторных условиях будут получать с 9.00 до 15.00 часов в дежурном режиме по графику, установленному приказом главного врача медицинской организации. Прием пациентов будут вести участковые терапевты, участковые педиатры, врачи-специалисты, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов, сообщают в правительстве Иркутской области.

В этот же период с 9.00 до 15.00 в дежурном режиме будет оказываться стоматологическая, акушерско-гинекологическая, психиатрическая, наркологическая, фтизиатрическая, дерматовенерологическая помощи в амбулаторных условиях.

В кабинетах неотложной помощи 30 декабря 2018 года и со 2 по 6 января 2019 года медицинские работники дежурят с 15.00 до 20.00.

Экстренную медицинскую помощь жители Иркутской области будут получать круглосуточно. Кроме того, силы и средства Иркутского областного центра медицины катастроф переведены на режим повышенной готовности с 22 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

31 декабря, 1, 7 и 8 января – выходные дни. С 9 января лечебные учреждения Иркутской области начнут работать в обычном режиме.

СПРАВКА:

Экстренные профильные медицинские службы Иркутска:

ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» (прием детей с первого месяца жизни и до 17 лет включительно, Иркутск, ул. Советская, 57):

– экстренная лор-помощь;

– экстренная глазная помощь;

– экстренная стоматологическая помощь;

– травмпункт (прием детей до 15 лет включительно).

Оказание экстренной круглосуточной медицинской помощи в Иркутске для взрослых:

– при травмах и острых заболеваниях глаз – ОГБУЗ «Иркутская городская больница №6» (ул. Якоби, 34);

– при травмах и острых заболеваниях ЛОР-органов – ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» (ул. Байкальская, 118);

– экстренная стоматологическая помощь – ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» (ул. Байкальская, 118);

– травмпункты (пациенты с 16 лет):

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №3» (ул. Тимирязева, д. 31);

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №3» (ул. Джамбула, д. 2);

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1» (ул. Байкальская, 118А);

ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» (ул. Новаторов, 5).

Телефон скорой медицинской помощи:24-29-36, с мобильного телефона: 103 или 112, с городского телефона: 03.