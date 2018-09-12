Эмир Кустурица объявил о желании построить дом на берегу Ангары

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица, который 12 сентября дал концерт под открытым небом в Иркутске, заявил, что намерен построить дом на берегу реки Ангара. Об этом он рассказал в видеообращении, размещённом в «Инстаграме» пианиста Дениса Мацуева.

– Вот и состоялась наша мечта, идея, чтобы маэстро Кустурица приехал к нам на Байкал, – сказал музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Эмир Кустурица на Байкале #звёздынабайкале #денисмацуев #мацуев #matsuev #кустурица #emirkusturica #kusturica #irkutsk #baikal Публикация от Денис Мацуев (@matsuevdenis) 12 Сен 2018 в 12:06 PDT

В Иркутске сербский режиссёр семь раз искупался в Ангаре после бани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Эмир Кустурица на Байкале. Продолжение интервью #звёздынабайкале #денисмацуев #мацуев #matsuev #кустурица #emirkusturica #kusturica #irkutsk #baikal Публикация от Денис Мацуев (@matsuevdenis) 12 Сен 2018 в 12:07 PDT

– Я хочу построить здесь дом, – сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Закрытие фестиваля «Звёзды на Байкале». Эмир Кустурица и его оркестр. Open-air на берегу Ангары #денисмацуев #звездынабайкале #мацуев #matsuev #эмиркустурица #kusturica #иркутск #ангара #классическаямузыка #openair #concert Публикация от Денис Мацуев (@matsuevdenis) 12 Сен 2018 в 8:44 PDT

Эмир Куструрица 12 сентября провёл творческую встречу с иркутянами в Доме кино и дал концерт на набережной Ангары. Выступление его группы проходило в рамках фестиваля «Звёзды на Байкале».