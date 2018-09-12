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13.09.2018

Эмир Кустурица объявил о желании построить дом на берегу Ангары

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица, который 12 сентября дал концерт под открытым небом в Иркутске, заявил, что намерен построить дом на берегу реки Ангара. Об этом он рассказал в видеообращении, размещённом в «Инстаграме» пианиста Дениса Мацуева.

– Вот и состоялась наша мечта, идея, чтобы маэстро Кустурица приехал к нам на Байкал, – сказал музыкант.

В Иркутске сербский режиссёр семь раз искупался в Ангаре после бани.

– Я хочу построить здесь дом, – сказал он.

Эмир Куструрица 12 сентября провёл творческую встречу с иркутянами в Доме кино и дал концерт на набережной Ангары. Выступление его группы проходило в рамках фестиваля «Звёзды на Байкале».

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